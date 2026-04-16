◆パ・リーグ オリックス７―１西武（１６日・京セラドーム大阪）

オリックスが西武に逆転勝ちし、今季２度目の同一カード３連勝を飾った。本拠地・京セラドーム大阪では、２１年５〜６月以来となる８連勝。２位に浮上した。

先発・寺西は６回５安打１失点、４奪三振の力投で今季初勝利。４回途中を６失点でＫＯされた３日の日本ハム戦（エスコンフィールド）から、７５球できっちりと立て直した。岸田監督は「勝ちがついてよかった。インコースもしっかり意識して突けていた。一球一球に意図があるというか、意思のある球を投げていたと思います」と称賛した。

打線は１点を追う４回、２死一、二塁で紅林が左中間へ逆転の２点二塁打。試合前時点で打率１割９分２厘と苦しみ、前日はスタメンを外れた正遊撃手が気合を見せた。指揮官は「意地を見せてくれたと感じました。素晴らしい結果だったと思います」と頬を緩めた。

１７日からは、みずほペイペイで首位・ソフトバンク戦。昨季、開幕から６連敗を喫した鬼門での３連戦に向け「頑張ります」と手綱を締めた。