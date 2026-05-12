◆パ・リーグロッテ２―３日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムは最下位・ロッテを下し、３連勝で借金を１に減らした。先発の伊藤大海投手が７回６安打２失点（自責１）、６奪三振でリーグトップタイの４勝目をマークした。新庄監督は、「いい勝ち方です。けど、やっぱ一、三塁で決めてほしかったね。あそこの１点、ものすごく大事な１点だったからね。色々失敗もあり、失敗もあり、失敗もあり。血管パチンってきそう