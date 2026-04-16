aespaジゼル、美脚際立つミニスカコーデ姿に熱視線「透明感すごい」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/04/16】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が4月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】25歳K-POP美女「天使」と話題の美脚ショット
ジゼルは「私のお気に入りの服を当ててみて」と英語でコメントし、夏を先取りした半袖のコーディネートの数々を投稿。首元に白いリボンのついたネイビーの半袖トップスにスラリと伸びた美しい脚が際立つ白いミニスカートのコーディネートや、小花柄の半袖トップスにギンガムチェックのミニボトム、白いミニTシャツに黒いミニボトムなど、雰囲気の違う様々なコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「どのコーデも似合いすぎ」「手も脚も長くてスタイル抜群」「天使」「可愛すぎる」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆ジゼル、ミニスカコーデで美脚見せ
ジゼルは「私のお気に入りの服を当ててみて」と英語でコメントし、夏を先取りした半袖のコーディネートの数々を投稿。首元に白いリボンのついたネイビーの半袖トップスにスラリと伸びた美しい脚が際立つ白いミニスカートのコーディネートや、小花柄の半袖トップスにギンガムチェックのミニボトム、白いミニTシャツに黒いミニボトムなど、雰囲気の違う様々なコーディネートを披露している。
◆ジゼルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どのコーデも似合いすぎ」「手も脚も長くてスタイル抜群」「天使」「可愛すぎる」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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