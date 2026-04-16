サンリオ、常務取締役の“不適切な報酬受給の疑い”公表 複数年にわたり「合計数億円の追加報酬を得ていた疑い」【全文】
サンリオは16日、「当社常務取締役の不適切な報酬受給の疑いについて」と題した書面を発表した。
書面では「当社では、当社常務取締役1名が、指名・報酬諮問委員会にて決定された報酬額以外に、自らが執行を担当するグループ子会社から別途報酬を受領していた疑いがある旨の内部通報があり、それを踏まえ社内調査を実施いたしました。その過程において、複数年にわたり、合計数億円の追加報酬を得ていた疑いがある旨、発覚いたしました」と公表。
続けて「当社はこれを踏まえ同取締役のすべての職務を停止させるとともに、当社と利害関係のない独立した専門機関の支援のもと、事実関係に関するより詳細な調査を開始いたしました」と伝えた。
■報告全文
当社常務取締役の不適切な報酬受給の疑いについて
当社では、当社常務取締役1名が、指名・報酬諮問委員会にて決定された報酬額以外に、自らが執行を担当するグループ子会社から別途報酬を受領していた疑いがある旨の内部通報があり、それを踏まえ社内調査を実施いたしました。その過程において、複数年にわたり、合計数億円の追加報酬を得ていた疑いがある旨、発覚いたしました。
当社はこれを踏まえ同取締役のすべての職務を停止させるとともに、当社と利害関係のない独立した専門機関の支援のもと、事実関係に関するより詳細な調査を開始いたしました。
今後、本事案に関連し新たに公表すべき事実が発生次第、速やかにお知らせいたします。また、グループ全体における再発防止策の策定と公表を含め、適切な対応を進めてまいります。
このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、株主・投資家の皆さまをはじめ、取引先および関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
以上
書面では「当社では、当社常務取締役1名が、指名・報酬諮問委員会にて決定された報酬額以外に、自らが執行を担当するグループ子会社から別途報酬を受領していた疑いがある旨の内部通報があり、それを踏まえ社内調査を実施いたしました。その過程において、複数年にわたり、合計数億円の追加報酬を得ていた疑いがある旨、発覚いたしました」と公表。
■報告全文
当社常務取締役の不適切な報酬受給の疑いについて
当社では、当社常務取締役1名が、指名・報酬諮問委員会にて決定された報酬額以外に、自らが執行を担当するグループ子会社から別途報酬を受領していた疑いがある旨の内部通報があり、それを踏まえ社内調査を実施いたしました。その過程において、複数年にわたり、合計数億円の追加報酬を得ていた疑いがある旨、発覚いたしました。
当社はこれを踏まえ同取締役のすべての職務を停止させるとともに、当社と利害関係のない独立した専門機関の支援のもと、事実関係に関するより詳細な調査を開始いたしました。
今後、本事案に関連し新たに公表すべき事実が発生次第、速やかにお知らせいたします。また、グループ全体における再発防止策の策定と公表を含め、適切な対応を進めてまいります。
このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、株主・投資家の皆さまをはじめ、取引先および関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
以上