俳優のほかモデル、映画監督、歌手など多彩な活動を展開する池田エライザがきょう4月16日、30歳の誕生日を迎えた。（全2回の1回目）

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4月16日に誕生日を迎えた池田エライザ ©Hans Lucas via AFP（時事）

出身は福岡市。日本人の父親とフィリピン人の母親とのあいだに生まれる。母親は歌手・モデルの仕事をしていて、フィリピンに住む祖父母も役者をやっていたりと、池田によれば《表現することが否定されず許される環境》で育つ（『anan』2019年5月22日号）。彼女が子供の頃、まだ日本語が達者ではなかった母親とのコミュニケーションは放課後、ピアノの前で発声練習をすることだったとか。

ただ、性格がシャイなので、まずなりたいと思った職業は表に出なくていい小説家だった。もともと文字が読めれば何でもいいというほどの読書好きで、子供のときからグロテスクなグリム童話を、親に見えないよう分厚い本に隠して読んだりしていたというから早熟だ。自分でも小学3年生ぐらいから小説を書いては、友達に読んでもらっていたという。

「『ニコラ』に応募しなよ」芸能界入りのきっかけは…

そんな内向的な少女が芸能界入りしたのは、通っていた中学が合併したのがそもそものきっかけだった。合併先の中学の生徒たちのあいだで可愛いと一躍注目され、「（ティーン誌の）『ニコラ』のモデルに応募しなよ」と勧められたのだ。

こうして『ニコラ』の専属モデルとなり、芸能活動を始めてからというもの、周りからの扱われ方がまったく変わってしまう。それまでにも、母親が外国人で、小学6年生ですでに身長が165センチあったことから、多少いじめられることはあった。しかし、芸能人になった途端、彼女のことを知らない人たちからイメージだけで判断され、過剰にチヤホヤされる反面、過剰にいじめられるようにもなったという。

10万円を手にカバン一つで上京

そんな学校生活とは裏腹に仕事の範囲は確実に広がっていく。当初は「お芝居なんか絶対やらない」と思っていたが、中学在学中の2011年には『高校デビュー』で映画デビューし、俳優の仕事を始めた。高校2年となった2013年からは女性誌『CanCam』の専属モデルとなる。このころには学校行事に出られないほど仕事が忙しくなっていた。当時はまだ地元の福岡に住んだまま、仕事があるたびに上京しており、往復の飛行機でますます読書に熱中した。

一方で、自分の携わる仕事に関心が持てず、それを見かねたマネージャーから「あなたが着ている服は、どこでつくったものかわかるの？」と言われてしまう。その一言に好奇心がぶわっと湧いた池田は、本を買っては勉強するようになったものの、今度はアウトプットができないことにモヤモヤを覚えた。同時に、このまま地元でぬくぬくしていてはいけない、もっと外に出て吸収して発信しなければつまらないと決意すると、10万円の所持金とカバン一つで上京し、5畳半の部屋に住み始めた。高校3年にしての転機だった。

決意したとおり、10代の頃より自分から発信することには積極的だった。2014年には、自身のTwitter（現・X）アカウントをタイトルにしたファッションブック『@elaiza_ikd』を、クラウドファンディングで制作資金を募って出版している。

「1年以内に必ず売れる」という自信

上京当初はお金が足りなくて生活費を切り詰める日々が続くも、1年以内に必ず売れるという自信があったという。事務所にも「私にはこういう可能性があります。だから、こういう仕事がしたいです」と明確に伝えていた。自分の気持ちをストレートに伝える姿勢は、映画やドラマの現場でも貫かれ、そのためによく監督とぶつかっていたらしい。ただ、そういう経験から学ぶことも多かったという。

「1年以内に必ず売れる」と信じていたとおり、上京の翌年、2015年に公開された映画『みんな！エスパーだよ！』でヒロインを演じて注目される。SNSなどで自分の好きなものなどについて発信を続けてきたことは、仕事のうえでも効果があったようだ。ドラマ『ぼくは麻理のなか』（2017年、フジテレビ）で主演を務めた際には、以前から原作者の押見修造のマンガを好きなことが制作チームに知られていたらしく、「エライザしかいない」と言われて感銘を受けたという。

このドラマは、吉沢亮演じる大学生の小森が、行きつけのコンビニで遭遇した高校生・麻理になってしまうというストーリーで、池田は麻理本人と、小森が心のなかに入った麻理とを演じ分けるというなかなか難しい役どころだった。ただ、同作がフジテレビの動画配信サービスFODで配信されたのち、地上波で放送されたころのインタビューで彼女は次のように語っている。

「自分のパーソナルな部分を削りながら」

〈《麻理と小森に体を貸しているという感覚だったので、演じ分けが大変だとは感じませんでした。その日の撮影を終えて自分の中から2人がいなくなった瞬間、私自身も消えるような感覚を覚えたし、まさに麻理漬けの日々でした。でも、こういう自分のパーソナルな部分を削りながら演じる役は好きですね》（『anan』2017年11月1日号）〉

「麻理と小森に体を貸しているという感覚」との言葉からは、役に対する独特の距離感がうかがえる。役に入り込みながらも客観的に捉えているということだろう。

池田は同様のことを、ドラマ『DORONJO／ドロンジョ』（2022年、WOWOW）で主演したときにも語っている。このドラマは、1970年代の人気アニメ『ヤッターマン』からヒール役のドロンジョを主人公に据え、令和の現代を舞台にリメイクしたものだ。池田演じるドロンジョは、本名を泥川七音(どろかわ なお)といい、理不尽さの渦巻く絶望的な世界で挫けそうになりながらも立ち上がる。

〈《自分自身のエゴは一切はさまず、これまで培ってきたものも全部捨てて、七音のやりたいようにやらせてあげようと思いました。（中略）それは、撮影時はただ七音に体を貸すという考え方で臨んだからなんです。逆に、そうしないと私もしんどかったのかもしれないです。七音の心が死んだ状態になっている時期も、私自身が引っ張られすぎないよう、この先で希望に向かっていくということを忘れないようにしました》（『サンデー毎日』2022年10月9日号）〉

思えば、俳優は、劇中で心を傷つけられる役を演じることも多く、私たちが想像する以上にメンタルに負担がかかる職業だ。自分を消して役に体を貸すという気持ちで演技に臨むことは、池田なりの自己防衛策ともいえるし、役と自身との絶妙なバランスの取り方ともいえそうだ。（つづく）

〈「ハーフだし、名前も派手なので…」13歳で芸能界入り、池田エライザ（30）が感じていた“イメージとのギャップ”とは？〉へ続く

（近藤 正高）