新型「ヴォクシー」発売前に注文殺到！

2026年4月10日、トヨタ「ヴォクシー」の一部改良モデルが発表されました。

2001年11月の誕生以来、日本の家族に寄り添い続けてきたヴォクシーは、乗り降りしやすいスライドドアや、多くの人や荷物を乗せられる広く快適な室内空間を追求したコンパクトキャブワゴンとして開発され、以来日本の家族に支持され続けています。

【画像】超カッコいい！ これが注文殺到の「新型ヴォクシー」です！（29枚）

2022年1月に登場した現行の4代目モデルでは、TNGAプラットフォーム（GA-C）が採用されました。この現行型では「先鋭・独創」をキーワードに、立体的で個性的なグラフィックのフロントマスクを採用するなど、特長を際立たせたデザインとなっています。

現行モデルのデビューから4年目を迎えた今回、カーボンニュートラルの実現に向けてパワートレインがハイブリッドへと一本化するほか（ウェルキャブを除く）、さまざまな部分で改良が加えられています。

そんな新たなヴォクシーが発表された最初の週末になった4月11日、12日は、関東地方にあるトヨタの販売店では、数多くの顧客が訪れ、多くの注文を受けつけたそうです。

実は、発表が行われた4月10日以前から商談予約も多く入っていて、商談の対応で営業スタッフはフル稼働状態だったとのこと。それだけ多くの顧客が駆け付けたということは、初期生産分に関してはすでに相当な争奪戦になっていると考えてよさそうです。

見た目のかっこよさを重視する若い層が比較的多いというヴォクシーは、顔つきの仕上がりに敏感な人が多いそうで、ディーラーに訪れた顧客からは、内外装デザインが評価されているそうです。

本体部分やボディカラーの新色「ニュートラルブラック」を選んだ時にグリルガーニッシュをブラック加飾に変更した精悍なフロントグリルや、プロジェクター式LEDヘッドランプ、LEDターンランプ、LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）（S-Zにメーカーオプション）が生み出すキリッとした顔つきが好評となっています。

内装は、メーターディスプレイの大型化を実施。「S-Z」グレードが7インチから12.3インチに、「S-G」も4.2インチから7インチとなって視認性が向上しており、この点も見やすくなったと高評価を得ているとのこと。

改良モデルのヴォクシーの価格（消費税込）は375万1000円から438万200円。純ガソリン車が廃止され、全車ハイブリッド化により、エントリー価格が約65万円も上がっています。

さらに同等グレードでも、装備の強化によって約12万円から15万円の価格アップとなっていて、高額化が残念と評価する声も多少なりともある模様です。

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5月6日に発売されるヴォクシーは、すでに納期の長期化が避けられず、初期生産分（初期ロット）は2026年夏以降。改良モデルから一部台数が台湾で生産されることになりますが、それでも半年以上待ちになるかもしれないとのことです。

10月以降は、台湾生産分も上陸する見込みのようですが、それがどれだけ納期の短縮に寄与するのかは不透明かもしれません。

納期については、販売店によってばらつきもあるようで、新しいヴォクシーの購入を検討しているのなら、なるべく早く複数の販売店に出向いたほうがよさそうです。