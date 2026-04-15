渋谷に“巨大ポムポムプリン”が登場 元気と癒しを届ける「きょうはむずかしいこと、しらんぷりん♪」
サンリオは、今年30周年を迎えた「ポムポムプリン」の巨大立体オブジェ「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」のお披露目会を15日、SHIBUYA109渋谷店の店頭イベントスペースにて開催した。
【写真】MAGNET by SHIBUYA 109には…ぐでん！と横になるポムポムプリンが
ポムポムプリンの誕生日であり、新学期・新生活が始まり少し気が張りがちな時期でもある4月に期間限定で、「くすっと笑えて、ふっと肩の力が抜ける」ポムポムプリンの巨大立体オブジェが渋谷の複数スポットに出現。高さ・幅各3メートルの目を引くサイズ感となっており、多くの人が行き交う渋谷の中心地でのびのびくつろぐポムポムプリンの姿を楽しめるオブジェとなっている。
SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースでは、ポムポムプリンと一緒に写真が撮れて、ポムポムプリンのスタンプで写真をデコレーション、印刷もできるフォト撮影も体験可能。また、MAGNET by SHIBUYA 109と渋谷モディでも別ポーズでくつろぐポムポムプリンのオブジェを見ることができる。
さらに、3つのポムポムプリンのオブジェからはおしゃべりも。「きょうはむずかしいこと、しらんぷりん♪」「ポムポムな1日に、なりますように」と声をかけてくれたり、「プリンとマフィンのポムポムビート☆」を口ずさんだり、ポムポムプリンが“元気と癒し”を与えてくれる空間になっている。
また、「BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店」では、「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」も期間限定でオープン。“ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！”をコンセプトに、かわいいメニューをたくさん食べて、ぷくぷくまんぷくで幸せなひと時を過ごせるようなテーマカフェを展開している。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. 著作株式会社サンリオ
【写真】MAGNET by SHIBUYA 109には…ぐでん！と横になるポムポムプリンが
ポムポムプリンの誕生日であり、新学期・新生活が始まり少し気が張りがちな時期でもある4月に期間限定で、「くすっと笑えて、ふっと肩の力が抜ける」ポムポムプリンの巨大立体オブジェが渋谷の複数スポットに出現。高さ・幅各3メートルの目を引くサイズ感となっており、多くの人が行き交う渋谷の中心地でのびのびくつろぐポムポムプリンの姿を楽しめるオブジェとなっている。
さらに、3つのポムポムプリンのオブジェからはおしゃべりも。「きょうはむずかしいこと、しらんぷりん♪」「ポムポムな1日に、なりますように」と声をかけてくれたり、「プリンとマフィンのポムポムビート☆」を口ずさんだり、ポムポムプリンが“元気と癒し”を与えてくれる空間になっている。
また、「BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店」では、「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」も期間限定でオープン。“ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！”をコンセプトに、かわいいメニューをたくさん食べて、ぷくぷくまんぷくで幸せなひと時を過ごせるようなテーマカフェを展開している。
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