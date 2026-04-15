【ぷにコミュ】液晶画面のキャラクターと直接指で触れあえる！？ ぷに触感トイ登場
タカラトミーより、液晶画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる、 ”ぷに触感” 液晶トイ「ぷにコミュ」を2026年6月から新たに展開される。
＞＞＞「ぷにコミュ」や液晶画面イメージをチェック！（写真21点）
本商品は、累計出荷数245万個を突破した新 ”触感” 液晶お世話トイ「ぷにるんず」の ”ぷにぷに” とした触感を、日常の中で幅広い世代にお楽しみいただけるよう、キーチェーン付きの持ち運びやすいサイズにした新シリーズ。本商品は韓国、香港、台湾などアジア各地域でも順次展開だ。
その第1弾として ”ぷにっ” としたサンリオキャラクターズとコラボレーションした「ぷにコミュ」が、2026年6月下旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部のサンリオショップ、サンリオオンラインショップ、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。
「ぷにコミュ」は、本体側面の穴に指をいれ ”ぷにぷに” 触感のボタンを操作して、モノクロ液晶画面の中のキャラクターを直接触っているかのような不思議な感覚でお世話やミニゲームを楽しめます。 ”ぷにっ” と押す感覚そのものを楽しめる ”フィジェットトイ” の要素も魅力。
また、直径約5.5cmの本体にキーチェーンを付け、外出先でも持ち運びやすい仕様。若い世代を中心に、鞄やポーチにお気に入りのアイテムを複数つけて持ち歩くトレンドが広がる中、勉強・部活・仕事など忙しい毎日の中でも、「すきま時間」に触って癒されてほしいという思いで開発された。
さらに、オリジナルデザインのキーチェーンやぬいぐるみ、「ぷにコミュ ハローキティ
のぷにるんず」にオリジナルのシリコンカバーが付属したセットなどの関連玩具も同時
発売される。「ぷにコミュ」シリーズは、 ”キャラクターとぷにぷにコミュニケーションが楽しめるシリーズ” として、今後もキャラクターコラボによる商品を企画予定とのこと。
（C） ＴＯＭＹ （C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670577
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本商品は、累計出荷数245万個を突破した新 ”触感” 液晶お世話トイ「ぷにるんず」の ”ぷにぷに” とした触感を、日常の中で幅広い世代にお楽しみいただけるよう、キーチェーン付きの持ち運びやすいサイズにした新シリーズ。本商品は韓国、香港、台湾などアジア各地域でも順次展開だ。
「ぷにコミュ」は、本体側面の穴に指をいれ ”ぷにぷに” 触感のボタンを操作して、モノクロ液晶画面の中のキャラクターを直接触っているかのような不思議な感覚でお世話やミニゲームを楽しめます。 ”ぷにっ” と押す感覚そのものを楽しめる ”フィジェットトイ” の要素も魅力。
また、直径約5.5cmの本体にキーチェーンを付け、外出先でも持ち運びやすい仕様。若い世代を中心に、鞄やポーチにお気に入りのアイテムを複数つけて持ち歩くトレンドが広がる中、勉強・部活・仕事など忙しい毎日の中でも、「すきま時間」に触って癒されてほしいという思いで開発された。
さらに、オリジナルデザインのキーチェーンやぬいぐるみ、「ぷにコミュ ハローキティ
のぷにるんず」にオリジナルのシリコンカバーが付属したセットなどの関連玩具も同時
発売される。「ぷにコミュ」シリーズは、 ”キャラクターとぷにぷにコミュニケーションが楽しめるシリーズ” として、今後もキャラクターコラボによる商品を企画予定とのこと。
（C） ＴＯＭＹ （C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670577
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