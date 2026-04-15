「眠っている才能を再発見」ド軍獲得の26歳右腕、その“実力”を解説「強力なリリーフ右腕へと化ける可能性も十分に秘めている」

ドジャースが元トッププロスペクトの右腕を獲得した(C)Getty Images

ドジャースが現地時間4月14日、フィリーズから元トッププロスペクトで26歳右腕のグリフ・マクギャリーを獲得した。対価として、フィリーズには国際ボーナスプール枠50万ドル（約7940万円）が送られる。

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マクギャリーは、昨年12月のルール5ドラフトでナショナルズに指名されたが、ナショナルズは春季キャンプが終了した後にフィリーズへ返却した。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、これを受け「ドジャースには『眠っている才能を再発見し、掘り起こすコツ』があることは誰もが知っている」とし、「彼らはこれまで、乏しい素材から多くの成果を積み上げてきた」と伝えた。

同メディアは「定評のあるドジャースの育成システムの手に委ねられた今、『石ころをダイヤモンドに変える』彼らの手腕が再び発揮されるかもしれない」と、期待を寄せている。