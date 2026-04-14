「ショート動画を見続けてしまう」依存の原因は“愛着不安”？ 幼少期の家庭環境も影響か

中国の研究チームは、「見捨てられ不安」や、人とのつながりに対し強い心配を抱えやすい「愛着不安」が強い状態の人ほどショート動画への依存傾向が強く、その背景に注意制御（集中力）の低下や感情把握のしづらさが関係する可能性を、2026年3月26日に公開された研究論文で報告しました。内容について公受先生に解説してもらいました。

監修医師：

公受 裕樹（医師）

研究グループが発表した内容とは？

編集部

今回、中国の研究チームが報告した内容を教えてください。

公受先生

愛着不安とは？

編集部

今回の研究テーマに関連する愛着不安について教えてください。

公受先生

研究内容への見解は？

編集部

中国の研究チームが発表した内容への見解を教えてください。

公受先生

まとめ

今回の研究では、ショート動画への依存傾向が強い人において、心理的な特徴としての愛着不安との関連性が示されました。本記事が日頃の生活を振り返るきっかけになれば幸いです。