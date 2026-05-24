2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。蓄積される違和感「なぜ、こんな非効率な会議を毎週続けているのか」「誰も使っていない資料を、なぜ毎回つくらなければならないのか」「現場の実態を知らない人が、なぜルールだけを増やしていくのか」