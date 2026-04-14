家族系YouTubeチャンネル「一夫多妻ちゃんねる」で知られる、YouTuberでインフルエンサーの渡部竜太氏が2026年4月11日、ハーゲンダッツ商品に「針」が入っていたとする旨をXで投稿し、驚きが広がっている。

ハーゲンダッツ ジャパン広報は取材に対し、「製造に際して厳格な品質管理体制のもと、複数の検査工程を経て製品化しており、針や金属片が混入する可能性は考えにくい」としながら、現在確認を進めていると説明した。

「飲み込んでしまいました ごちそうさま」

渡部氏は11日に「ハーゲンダッツ業務用に針が入ってたよ？笑」と投稿し、2枚の写真を公開した。1枚目は、業務用2リットルのハーゲンダッツアイスクリーム2箱（バニラ味・ミルクチョコレート味）を蓋付きで写したもの。2枚目は、手のひらの上に、小さく細長い湾曲した金属片のように見える物を2つ置いた様子だ。

投稿は2万8000件超の「いいね」を集め、「ほんとの話？？」「不安です」「もしかして工場の機械の削れた破片か」「歯に被せているやつが剥がれたとかはない？」「ハーゲンダッツは調査して声明出してくれよ」などと真偽が注目されている。

一方、渡部氏は10分後の投稿で、チョコアイスで汚れたような皿とスプーンの写真を添えて「飲み込んでしまいました ごちそうさま」とも伝えた。よく見ると、先の欠片のような物が潰れた状態でスプーンに乗っている。

製造工程上、針や金属片が混入する可能性はあるのだろうか。また、過去にそのような事案はあったのか。ハーゲンダッツ ジャパン広報は14日にJ-CASTニュースの取材に応じ、下記のように答えた。

「当社では製造に際して厳格な品質管理体制のもと、複数の検査工程を経て製品化しており、針や金属片が混入する可能性は考えにくいですが、当該事案について詳細調査をすべく、現在情報収集中です」

「他のお客様から同様のお申し出やご指摘はいただいておらず」

投稿への所感や今後の対応については、

「SNS上の投稿については当社でも把握しており、現在確認を進めております。他のお客様から同様のお申し出やご指摘はいただいておらず、現段階において安全上の問題が生じている事実は確認されておりません」

と説明した。商品を販売中止する予定や、仮に投稿内容が事実でない場合の法的措置の可能性などについても質問したが、回答では具体的な言及はなかった。

今回の事案をめぐり、広報は「お客様には、ご心配並びにご不安な思いをおかけし申し訳ございません」とコメントしている。