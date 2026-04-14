アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」の中間淳太が１４日、「ＤａｙＤａｙ．」（日本テレビ系）に出演した。

番組では京都府南丹市で園部小の安達結希さん（１１）が行方不明となってから３週間がたった１３日に、同市園部町の山林で子供とみられる身元不明の遺体が見つかったことを取り上げた。今のところ遺体は結希さんであるかは分かっていない。死後、相当の期間がたっているとみられる。

中間は「かなり不思議な事案だなと思います。長閑な場所とはいえ技術も発達していますし、カメラもあるはずじゃないですか。映ってなかったとしても、映ってない場所を捜索しやすくなるわけじゃないですか。なんでここまで時間がかかったんですか？」と質問。

それに対して 元大阪府警刑事で犯罪ジャーナリストの中島正純氏は「３週間かかったということは、やはり何も映ってない。それから手がかりもない。そして目撃情報もない。行き交う車のドライブレコーダーにも映っていない。というところで非常に時間もかかった思う人もいるかもしれないけど、私は実は京都府警は非常に早かったなと思っています。よくやったなと思いました」と述べた。