左腕ピーターソンのシンカーが右背中付近に直撃

【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、第1打席で死球を受けた。昨年から続く連続試合出塁を「47」に伸ばし、日本人記録をさらに更新した。

3試合連続の先頭打者本塁打が期待された初回の第1打席だった。左腕ピーターソンの3球目のシンカーが右背中付近に直撃して絶叫。苦悶の表情を浮かべ、球場にはブーイングが響いた。一塁ベース上では患部を気にする素振りを見せていた。

大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から連続試合出塁を継続。今年4月10日（同11日）のレンジャーズ戦で、2009年のイチロー氏（マリナーズ）を抜き日本人単独トップの44試合をマークし、その後も記録を伸ばしている。

これで1975、1976年ロン・セイに並んで球団4位タイの47試合連続出塁となった。球団記録は1954年のデューク・スナイダーの「58」で、一歩ずつ近付いている。なおメジャー記録は1949年のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）がマークした「84」となっている。（Full-Count編集部）