【キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ】おうちでぷっくりな立体型シールを作ろう！
ガチャマシン型立体シールメーカー『キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ』が、2026年8月1日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。
＞＞＞キラ★ガチャシール ぷっくりドロップや別売りセットをチェック！（写真10点）
タカラトミーでは、これまで「Cella（セラ）」（1996年発売）をはじめ、「おはじきシール」（2011年発売）や「キラ★ガチャシール」（2020年発売）など、平成から現在に至るまで30年にわたり、各年代のトレンドを取り入れた数多くのシールメーカーを開発してきた。本商品は、近年再び高まりを見せているシール人気のトレンドを反映し、「キラ★ガチャシール」シリーズの最新作として発売するもの。
「キラ★ガチャシール ぷっくりドロップ」は、付属のシールパーツとドロップパーツをガイドプレートに配置し、本体にセットしてハンドルを回すと、表面が ”ぷっくり” とした立体的なシールが簡単に作成できるシールメーカー。思わず何度も回したくなる ”ガチャ” 風のハンドルを搭載し、ハンドルを ”ガチャっ” と回すと、 ”ぷっくり” とした立体型のシールが完成する。ガチャマシンのような見た目と動きで、作る過程も楽しめる。ハートやイチゴ、うさぎなど5種類の形の ”ぷっくり” としたドロップパーツを使って、48個のシールを作成できる。
また、同時発売の専用別売りセットでは、サンリオキャラクターズのハローキティをはじめ、ハートやイチゴ、ねこなどバリエーション豊かなシールづくりが楽しめる。さらに付属のブリスターパーツと専用台紙を使って、作ったシールをブリスターパッケージ風のチャームにすることができ、シール完成後もオリジナルのカスタマイズが幅広く楽しめてしまう。
（C） ＴＯＭＹ （C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670577
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タカラトミーでは、これまで「Cella（セラ）」（1996年発売）をはじめ、「おはじきシール」（2011年発売）や「キラ★ガチャシール」（2020年発売）など、平成から現在に至るまで30年にわたり、各年代のトレンドを取り入れた数多くのシールメーカーを開発してきた。本商品は、近年再び高まりを見せているシール人気のトレンドを反映し、「キラ★ガチャシール」シリーズの最新作として発売するもの。
また、同時発売の専用別売りセットでは、サンリオキャラクターズのハローキティをはじめ、ハートやイチゴ、ねこなどバリエーション豊かなシールづくりが楽しめる。さらに付属のブリスターパーツと専用台紙を使って、作ったシールをブリスターパッケージ風のチャームにすることができ、シール完成後もオリジナルのカスタマイズが幅広く楽しめてしまう。
（C） ＴＯＭＹ （C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670577
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