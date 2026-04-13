BURNOUT SYNDROMES、5月20日発売のニューシングル「ROCKET」の期間生産限定盤アニメ描き下ろしジャケット写真が解禁＆「ROCKET」Music Videoも公開！

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5月20日に発売となるBURNOUT SYNDROMES のニューシングル「ROCKET」の期間生産限定盤ジャケット写真が公開された。

本ジャケットには、収録曲「ROCKET」がEDテーマに起用されているアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終(ファイナル)シーズン第3クールの描き下ろしビジュアルが使用されている。期間生産限定盤には同ビジュアルのアクリルジオラマも付属。本ビジュアルは「Good Morning World!」の期間生産限定盤のオマージュとなっており、アニメファンにも注目の仕様となっている。

さらにアーティスト公式YouTubeチャンネルにて新曲「ROCKET」のMusic Videoがプレミア公開された。不可能に立ち向かう人間の強さと希望が込められた本楽曲が映像で表現されているのか注目してほしい。

新曲「ROCKET」は現在先行配信中。

●リリース情報

「ROCKET」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://erj.lnk.to/cQ9XQ4

CD

「ROCKET」

5月20日発売

【初回生産限定盤】



品番：ESCL-6245

価格：￥2,200（税込）

【期間生産限定盤】



品番：ESCL-6246~6248

価格：￥5,200（税込）

予約はこちら

https://erj.lnk.to/2zu56G

＜CD＞

ROCKET

火花

Good Morning World!

Good Morning [New] World!

＜Blu-ray＞

TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終(ファイナル)シーズン第3クール ノンクレジットEDテーマ

付属品(期間生産限定盤のみ)

オリジナルアクリルジオラマ

●作品情報

TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」

最終(ファイナル)シーズン第3クール

毎週木曜日22時からTOKYO MXほかにて放送中

●イベント情報

ARABAKI ROCK FEST.26

2026年4月26日(日)

国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく

JAPAN JAM 2026

2026年5月3日(日・祝)

千葉市蘇我スポーツ公園（千葉県千葉市）

●ライブ情報

Fly Me To The Moon TOUR 2027 - Debut 10th Anniversary -

2027年2月12日(金)

会場：名古屋 THE BOTTOM LINE

2027年2月14日(日)

会場：福岡 DRUM Be-1

2027年2月21日(日)

会場：仙台 Rensa

2027年2月27日(土)

会場：大阪 BIGCAT

2027年3月7日(土)

会場：東京 Zepp Shinjuku(TOKYO)

チケット：スタンディング ￥6,800（税込）※別途ドリンク代

＜BURNOUT SYNDROMESプロフィール＞

熊谷和海（Gt&Vo）、石川大裕（Ba&Cho）、廣瀬拓哉（Dr&Cho）

今年デビュー10周年を迎えた3ピースバンド。2005 年結成。

日本語の響き、美しさを大切にした文學的な歌詞やヴォーカル、その世界を彩る緻密に計算されたアレンジ。スリーピースの限界に常に挑戦しているバンド。2010年、TOKYO FM 「SCHOOL OF LOCK!」主催イベント「閃光ライオット」に出演し、準グランプリを獲得。結成10周年となる2016年3月、EPICレコードジャパンからシングル「FLY HIGH!!」でメジャーデビュー。これまで担当してきたアニメ主題歌とMVは全世界中にファンを持つ。2021年にはTVアニメ「ましろのおと」で異例の2曲同時OPタイアップ。2022年には自身初のワールドツアーを開催し、2023年3月29日にはベストアルバム「The WORLD is Mine」をリリース。2024年は自身初のアメリカ単独ツアーを成功させるなど、全世界をフィールドに活躍する世界各地を回りながら様々な領域でグローバルに活動中。2025年でバンド結成20年、さらに今年2026年はメジャーデビュー10周年を迎えた。

関連リンク

BURNOUT SYNDROMESオフィシャルサイト

https://burnoutsyndromes.com/