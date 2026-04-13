【赤菱サナ（フル装備）】 5月13日～17日 展示予定 会場： ツインメッセ静岡 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10

コトブキヤは5月13日から17日にかけてツインメッセ静岡にて開催予定の第64回静岡ホビーショーにて、「無限邂逅メガロマリア」より「赤菱サナ（フル装備）」の原型を展示すると発表した。

「赤菱サナ」はコトブキヤのプラモデルシリーズ「ヘキサギア」とのコラボキャラクター。「篝火真里亞」と同じ学校に通う高校3年生で、正義感が強く秩序を重んじる性格だという。「ヘキサギア」に登場するAI「SANAT」の髪飾りを着け、銀髪と赤い目が特徴。

原型では「フル装備」として、「篝火真里亞【戦闘装束】」と大まかな形状が似ていながらスカートや肩の飾緒のような造形が異なる。どんな姿が見られるのか楽しみだ。

第64回静岡ホビーショーは4月13日から来場受付を実施している。当日受付は実施しないため、早めに登録を済ませておこう。

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