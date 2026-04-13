さらば青春の光・森田、ウエストランド井口らお笑い芸人がトレンド情報の真偽を検証する新番組がスタート！
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ウォーカープラスは、地上波放送とWEB配信を連動させたクロスメディア型の情報バラエティ番組シリーズ「ウォーカープラスTV」を始動。シリーズ第1弾として『エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV』と題した番組を、2026年3月27日の深夜24時30分よりテレビ埼玉にて放送した。
『ウォーカープラスTV』は、これまでウォーカープラスが培ってきた取材・確認済みの一次情報とデータに基づき、SNSや口コミで広がる“感覚的”な情報の根拠(エビデンス)を徹底検証。トレンドに関心が高いタレントをゲストに迎え、世間で話題になっている事象に対してメリットやデメリットを明らかにしていく…といった構成の番組だ。
記念すべき初回放送のテーマは、空前のブームが続く「サウナ」。お笑い芸人の森田哲矢さん(さらば青春の光)がMCを務め、井口浩之さん(ウエストランド)、小宮浩信さん(三四郎)、ともしげさん(モグライダー)がゲストとして出演。トレンド情報に懐疑的な井口さんと、サウナ好きの小宮さん、ともしげさんが白熱の“サウナ論争”を展開した。
さらに今回、サウナドクターの加藤容崇さんも登場し、医学的な観点からサウナについて深掘りするコーナーも実施。Pocochaライバーたちが要注目のサウナやオススメのサ飯(サウナ飯)を紹介するロケ映像などもあり、見ごたえ抜群の30分になっている。
なお、現在はTVerにて見逃し配信を行っているほか、番組YouTube公式チャンネル・公式Xにて番組本編のアーカイブも公開中。さらに「ウォーカープラス」では、井口さんによる連載「エビデンス・ポリス」もスタートしている。
■人気芸人たちによるサウナ愛あふれるトークが展開
続いてここからは、収録を終えたばかりの出演者たちに聞いた、“番組の見どころ”などに関する感想を一挙に紹介しよう。
【森田哲矢】収録では90分近くしゃべりっぱなしだったんですけど、情報の部分だけを抜粋すると、たぶん、我々のトークパートはゼロになるという。それくらい、ためになる情報が満載の番組になっています。それと、MCサポートのまな卍ちゃんの一挙手一投足にも注目していただきたいですね。
【井口浩之】僕は懐疑派として番組に参加したんですけど、これまでサウナについて、けっこう間違えて認識していたことがわかって、いろいろ勉強になりました。それと、これまでともしげさんから聞いていた“サウナに関する情報”がすべて間違っていたことがわかったのも収穫でした。
【小宮浩信】仲のいいメンバーがそろっていたので、最初は「ドッキリなんじゃないか？」と心配していたんですけど、そんなことはなくて。まずは無事に収録が終わってホッとしています。僕自身、ほぼ毎日通うくらいサウナ好きで、知識はある方だと思っていたんですけど、まだまだ知らない情報がたくさんあって、すごい勉強になりました。楽しいうえにためになる番組なので、大勢の方に見てもらいたいです。
【ともしげ】こうやって仲のいい皆で番組をやらせていただけるというのが、やっぱりうれしいですね。僕の知っていたサウナに関する知識はほとんど間違っていましたが、いろいろ勉強になりましたし、お得な情報もたくさん知れたので、サウナに興味のある方にはぜひ、見ていただきたいです。僕もどれくらい出番がカットされているか、オンエアでチェックしようと思います。
【加藤容崇】サウナにはいいところがたくさんあるんですけど、それだけでなく、気を付けないといけないことや、避けるべきリスクもいろいろあったりするので。そういった部分もしっかり説明していて、正しい知識が身につく番組になっているので、ぜひ、ご覧になっていただきたいです。見どころは、芸人の皆さんのサウナに関する知識がすごくて、やむことなくサウナ愛あふれるトークが展開するところですね。
【まな卍】すごくわかりやすく、サウナについて説明してくれる番組なので、私のように知識があまりない人でも楽しんでいただけると思います。そして何と言っても芸人さんたちのやり取りがおもしろいので、そういった掛け合いを目的に見てもらっても、きっと満足していただけると思います。
＜概要＞
【番組名】 エビデンス・ポリス ウォーカープラスTV
【出演者】MC：森田哲矢(さらば青春の光)
井口浩之(ウエストランド)、小宮浩信(三四郎)、ともしげ(モグライダー)
【放送・配信日時】 2026年3月27日(金)深夜24時30分〜25時00分
【放送】 テレビ埼玉(放送後、TVer見逃し配信あり)
【配信】※Xにて世界同時配信するので、テレ玉以外の方も視聴可能。
（番組公式X特設ページ）：https://x.com/i/events/2036610177621749760
▼番組X
https://x.com/walkerplus_tv
▼番組YouTube
https://www.youtube.com/@walkerplustv
https://www.youtube.com/@walkerplustv/shorts
▼TVer
https://tver.jp/episodes/epszbem7q0
取材・文＝ソムタム田井