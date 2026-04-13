DAZNで生配信

海外サッカー、イタリア1部セリエAのパルマは現地時間12日、本拠地でナポリと1-1で引き分けた。先発出場したGK鈴木彩艶は、ロングキックで開始35秒での先制点を演出。日本のファンから意外な人物が称賛された。

ペナルティーエリア内でボールを持った鈴木。高精度のロングキックで一気に敵陣中盤までボールを供給すると、FWエルフェージュが相手DFに競り勝って最終ラインの裏にボールを逸らした。反応したFWストレフェッザがワンタッチでペナルティーエリアに侵入するとそのままシュート。ポストに当たるとネットに吸い込まれた。

この試合を生配信したスポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」では、実況の青嶋達也氏が「きたきたきたきた！ 開始35秒パルマ先制！」と絶叫。解説の南雄太氏も「おぉぉぉ！」と驚き、「距離のあるロングキックですよね」と鈴木を称賛していた。

ネット上のファンからは「ザイオンのロングフィードは見かけ以上に武器になるんだよな」「彩艶のキックすご」「鈴木彩艶、パルマでもこれできちゃうのすごい」「何メートル飛ばしてんだwww」「飛距離といい精度といい本当に素晴らしい」など鈴木を称賛する声が上がった。さらに、実況の青嶋氏に注目するユーザーも続出した。

青嶋氏は昨年、フジテレビを退職。「マルカトーレ青嶋」の名でナレーターを務めていた「セリエAダイジェスト」で人気を博した。今季からDAZNでサッカー実況を務めている。ネット上のファンからは「青嶋さん躍動感あっておれは好きなんよなぁ」「マルカトーレ青嶋実況でヴェルディの試合見たいなぁ」「青嶋さんが実況してると古のセリエAダイジェストを思い出すので気分が上がる」「この青嶋節がほんとすき」「実況が青嶋達也氏ってことだったのであの人？と思ったけどあの人だった」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）