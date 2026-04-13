4月13日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、内閣支持率について意見を交わした。

テレビを見てるおじいちゃん、おばあちゃんの方が…

寺島アナ「高市内閣の支持率が71.5%と先月からほぼ横ばいで高い水準を維持していることがJNNの最新調査でわかりました。年代別では30代が84%と最も高く、 40代が79%と続く一方、 60代以上は63%で年齢が上がるほど支持率は低下する傾向だとしています。また、政府のガソリン補助など石油価格の抑制対策については70%が評価しています。その一方で、今後の石油製品の供給については「不安」と答えた人が74%にのぼり、懸念も示されました。政府は備蓄の活用などで供給確保にメドが立ったとしていますが、補助金は現在のペースではおよそ2か月で底をつく可能性があり、追加の財源確保が課題となります。高市内閣の支持率71.5%、この数字、上念さんはどうご覧になりますか？」

上念「散々ナフサ不足を煽ったんですけどね、残念でしたね。（笑） やっぱ見てますね、若い人の方が賢いね。逆にテレビを見てるおじいちゃん、おばあちゃんの方がね。子どものころ言われたんですよ、親に「テレビなんか見てるとバカになるよ」つって。バカになっちゃいますかね」

寺島「そうですか」

上念「親のいうことは正しかったな。その親世代が今、テレビ見ちゃって。「お父さんお母さん、なにやってんの」みたいな。「おじいちゃん、いつまでもテレビ見てちゃダメ」みたいな。でもね、ネット見ると今度ね、陰謀論にひっかかっちゃうんですよ（笑） これはこれで問題ですよ（笑）」

寺島「それはそれで難しいですね」

上念「自分を持たなきゃ。そういうふうに思いますね」