歌舞伎俳優・市川團十郎を笑わせたら1000万円。芸人にとって夢のある企画が行われたが、“絶対に笑わない男”の牙城を崩すことはできなかった。

【映像】トップバッターで笑いそうになる市川團十郎

4月12日、笑わせ自慢の芸人たちが制限時間1分間の内に渾身のネタを披露し、市川團十郎を笑わせることができたら賞金1000万円を獲得できる、『30時間限界突破フェス』オリジナル企画「市川團十郎を笑わせたら1000万円」が生放送された。

出場者として、R-1グランプリ優勝者やM-1グランプリ決勝進出コンビほか、様々なフィールドで活躍する24組の芸人たちが大集結。トップバッターのちゃんぴおんずがテンポ良くネタを披露すると、團十郎が表情を少しほころばせる場面も。結果は失敗に終わったが、「危なかった」の言葉を引き出して勢いをつける。

また、“本命”のハリウッドザコシショウは「シュー！」と舞台上を動き回り、誇張モノマネを披露。しかし、なかなか笑わない團十郎を前に、最後は諦めたように「ハァ！？」と言い放ち、時間切れとなった。團十郎は「一番笑う可能性があったので、6本ぐらい見てきました。誇張対策してきました（笑）」とまさかの事前準備を明かし、会場を驚かせた。

その後も、團十郎の「歯を見せる」「声を出して笑う」判定を引き出すため、芸人たちが漫才やコント、モノマネ、体を張ったネタ、下ネタなどで猛攻をかけるが、1分間という制約もあいまって、後一押しのところで時間切れとなってしまう場面も。

大トリのレイザーラモンRGは本人を前に“市川團十郎”に扮し、「市川團十郎あるある」を石井明美の楽曲『CHA-CHA-CHA』に乗せて披露。しかし、あえなく失敗に終わり、團十郎からは「どこらへんを真似してくれるのかわからなかった」と厳しい評価を下されてしまった。

放送時間があまったことで2周目の“リベンジ”も設けられたが、ここでも團十郎の“笑い”を引き出すことはできず。團十郎は企画を振り返り、「（MCの）東野さんがちょこちょこ入れるところで、かみ合うとヤバかった」と、会場の雰囲気に飲み込まれないよう徹していたことを語った。

なお、同企画に出場したのは、今井らいぱち、ウエスP、オダウエダ、カーネーション、カナメストーン、きつね、ぐりんぴーす、紺野ぶるま、シシガシラ、篠宮暁、島田珠代、スクールゾーン、世間知らズ、たつろう、トム・ブラウン、ちゃんぴおんず、ハリウッドザコシショウ、FUJIWARA・原西、ママタルト、ラパルフェ、ランジャタイ、りーもこちゃん、ルシファー吉岡、レイザーラモンRGの24組。（ABEMA『市川團十郎を笑わせたら1000万円』より）