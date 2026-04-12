◆サッカー高円宮杯U-18プレミアリーグWEST第２節 ジュビロ磐田Ｕ―１８ ２−２ 神村学園 （１１日・ヤマハ）

今季ホーム初戦に臨んだジュビロ磐田Ｕ―１８は、神村学園と２―２で引き分けた。前半２４分にＦＷ服部公紀（３年）が先制点。同３２分に同点を許し、後半２分に勝ち越されたが、同１７分に相手のオウンゴールで追いついた。しかし、その後の決定機を逃し、手応えと悔しさの残る「勝ち点１」となった。

磐田は最後まで攻め続けた。後半アディショナルタイム４分、スルーパスにＭＦ伊藤心音（こころ、３年）が抜け出し、相手ＧＫと交錯しながらマイナスのパス。そこへＭＦ奥田悠真（３年）が走り込んだが、相手ＤＦにブロックされた。

そして試合終了の笛。初勝利を逃したイレブンは肩を落とした。ＭＦ西岡健斗主将（３年）は「『このヤマハスタジアムでやるからには絶対負けるな』と監督に言われていました」と悔しさをかみしめた。

相手は昨季ＷＥＳＴ５位で、全国高校選手権の優勝校。シュート数も１２対１７と押し込まれた。だがＤＦ陣が体を張って序盤のピンチをしのぐと、前半２４分に西岡のスルーパスから服部が先制弾。「イメージ通りの完璧なシュート」と背番号９は振り返った。

その後、追いつかれたものの、神村のハイプレスを冷静にかわして攻撃を組み立てる。服部は同４０分のＰＫを止められたが、「気持ちを切り替えて」何度も相手の背後を狙い、決定機をつくった。大津に２―３で競り負けた開幕戦に続き、白星には届かなかったが、「神村や大津といったチームに名前負けしなくなった」と安間貴義監督（５６）は手応えを口にした。

試合後、スタンドにあいさつした選手たちにサポーターから温かい拍手が送られた。次節（１８日）はアウェーで米子北と戦う。「やりたいことはできている。次は全部のチャンスを決められるように」と服部はゴールを宣言した。（里見 祐司）