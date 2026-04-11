多田梨音（りのん）ら『今日好き』ダンスユニットがCUTIE STREETと“超可愛い”パフォーマンスを実施。「本物のアイドルかと思った」「感動したよー！！！」などと反響が寄せられた。

【映像】「本物のアイドルかと思った」りのんらのアイドルステージ

2026年4月11日、ABEMA開局10周年を記念した生放送特番『30時間限界突破フェス』内にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が放送された。

多田梨音（りのん）、佐藤芹菜（せりな）、伊藤彩華（あやか）、岩間夕陽（ゆうひ）、表すみれ（すみれ）、今井環希（たまき）からなる「SANAGI」は、CUTIE STREETとコラボ。たまきは偏差値71の秀才だがその一方でダンス経験はなし。リハーサルの時点で「みんなの足を引っ張ってる」と涙を流す場面もあった。

そんな中で、ついに訪れたSANAGIとCUTIE STREETのコラボステージ。1曲目に選ばれたのは「ひらむきシンデレラ！」だ。本番ではこれまでやってきた成果を爆発させるかのように懸命に笑顔で踊り、客席を盛り上げるSANAGI。

さらに2曲目に披露したのはTikTokで大バズりを起こした「かわいいだけじゃだめですか？」。かわいい世界観を詰め込んだポップチューンを見事に表現するSANAGIの姿にコメント欄も大盛り上がりで「神すぎでしょ」「アイドルすぎる」「可愛いよおおお」「感動したよー！！！」「本物のアイドルかと思った」などの反響が寄せられた。

パフォーマンスを終え、客席を熱気で包んだ、りのんは「私たちは自信がないメンバーで結成したんですけど、こうしてぴあアリーナで披露できたり、CUTIE STREETさんに応援してもらって、ここまで素敵なステージが出来たので、SANAGIから蝶になれたと思います！」と胸を張った。また、たまきも「練習では足を引っ張ってしまったけれど、本番では成功できて殻を破れたと思います！」と涙ながらに語っていた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を"フェス会場"に見立てて3チャンネルで同時進行する。