Hey! Say! JUMPの有岡大貴、伊野尾慧がCUTIE STREET、CANDY TUNE、そして『今日好き』メンバーらと「DEAR MY LOVER」を歌唱。そのまさかのコラボに視聴者から「尊い」「保存版」などの声が寄せられた。

【映像】Hey! Say! JUMP有岡＆伊野尾により圧巻オープニング

2026年4月11日、ABEMA開局10周年を記念した生放送特番『30時間限界突破フェス』内にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が放送された。

オープニングコーナーでは、『今日好き』参加者に加え、さらば青春の光、高校生サポーターを務める、LIL LEAGUE from EXILE TRIBE、KID PHENOMENON from EXILE TRIBE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太、審査員のえりなっち、GENTA YAMAGUCHI、TRFのSAMがステージに続々と登場。

その上でメインMCを務めるHey! Say! JUMPの伊野尾、有岡が登場すると会場は大歓声に包まれた。

そこからステージ上の全員でHey! Say! JUMPの「DEAR MY LOVER」をパフォーマンス。皆が楽曲に合わせダンスを行うと、この“激レア”な光景に「メンツエグすぎる」「豪華だな」「保存版」「尊い」などの声が寄せられていた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を"フェス会場"に見立てて3チャンネルで同時進行する。