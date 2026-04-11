韓流ヒロインの“春のオフィスカジュアル”がかわいい！ 人気韓国ドラマ4選
人気の韓国ドラマは、ヒロインたちのかわいいオフィスコーディネートも必見。今回は、ABEMAで配信中の人気韓国ドラマから、明日から真似したくなるヒロインたちの最旬オフィスコーディネートをチェック！
【写真】参考にしたい！ 韓ドラヒロインのオフィス春コーデ
◆ハン・ジミン×イ・ジュニョク主演！ 多忙な日々を癒すヒーリングラブロマンス『わたしの完璧な秘書』
・あらすじ
常に完璧を求められ、孤高に生きるキャリアウーマン・ジユン（ハン・ジミン）。そんな彼女の前に現れたのが、若きシングルファザーで“ケアの達人”ユ・ウノ（イ・ジュニョク）だった。秘書として彼女を支えるウノは、完璧な仕事ぶりだけでなく、食事や体調まで細やかにフォロー。最初は彼を疎ましく思っていたジユンも、次第にその温かさに心をほぐされていく。
・ファッションポイント
CEOカン・ジユンのファッションは、白と黒のコントラストを効かせたストイックなスタイルや、時には落ち着いたピンクベージュなど、肌馴染みの良いニュアンスカラーをボトムスに取り入るなど、冷徹さの中にわずかな「人間味」や「柔らかさ」を滲ませるコーディネート。さらに洗練された“くびれヘア”が軽やかさをプラスしている。
◆ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引き！『キム秘書はいったい、なぜ?』
・あらすじ
容姿・頭脳ともに完璧なナルシスト副会長ヨンジュン（パク・ソジュン）を、9年間支えてきた敏腕秘書のミソ（パク・ミニョン）。ある日突然、彼女が「辞職宣言」をしたことから、ヨンジュンの世界は大パニック！ あの手この手で引き止める中で、2人の関係に変化が訪れ、さらには幼い頃の事件も絡み合い…。
・ファッションポイント
オフィスファッションの金字塔とされるミソのスタイル。「とろみブラウス×ハイウエストのタイトスカート」という鉄板の組み合わせは、スタイルを最大限に美しく見せる黄金比。清潔感溢れるパステルカラーの色使いや、歩くたびに揺れる高めのポニーテールは、「仕事も美貌も完璧」なヒロインの象徴だ。
◆ロウン（SF9出身）が“国民の年下男子”として大ブレイク！ 最上キュン・オフィスラブロマンス『先輩、その口紅塗らないで』
・あらすじ
コスメブランド「クラール」マーケティングチームで働く1年目のヒョンスン（ロウン）は、先輩のソンア（ウォン・ジナ）に想いを寄せている。ある日、ヒョンスンはソンアに口紅をプレゼントするが、彼女はつれない態度を見せる。実はソンアはチーム長のジェシン（イ・ヒョヌク）と密かに付き合っており、その口紅の色が二人の合図だった。しかし、ジェシンが別の女性と結婚するつもりだと知ったヒョンスンは、決意を固め「先輩、その口紅塗らないで」とアプローチを開始し…！？
・ファッションポイント
ウォン・ジナ演じるソンアのファッションは、「洗練された女性」を象徴するスタイル。ベージュ、オフホワイト、淡いブルーなどのニュアンスカラーを多用し、仕事への厳しさと後輩から慕われる優しさを両立させている。とろみ素材のブラウスや上質なコートの着こなしは、日本のオフィスでも即戦力のコーディネートだ。
◆ファッション業界を舞台に描かれる、切なくも美しい大人の物語『今、別れの途中です』
・あらすじ
アパレルブランドのチーム長でデザイナーのヨンウン（ソン・ヘギョ）と、売れっ子フォトグラファーのジェグク（チャン・ギヨン）。ワンナイトの関係から始まった二人が、仕事を通じて再会。過去の傷から「もう恋愛に振り回されない」と決めていたヨンウンの心が、ジェグクの情熱的なアプローチに揺さぶられていき…。
・ファッションポイント
デザイナーという職種らしく、「一癖あるこなれた着こなし」がヨンウン流。遊び心のあるエレガンスなファッションが特徴です。さらに多忙な現場でも大ぶりなピアスを欠かさず、常に優雅さを失わないスタイルは必見だ。
『わたしの完璧な秘書』、『キム秘書はいったい、なぜ？』、『先輩、その口紅塗らないで』、『今、別れの途中です』の4作はABEMAにて1〜3話が無料配信中。
【写真】参考にしたい！ 韓ドラヒロインのオフィス春コーデ
◆ハン・ジミン×イ・ジュニョク主演！ 多忙な日々を癒すヒーリングラブロマンス『わたしの完璧な秘書』
・あらすじ
常に完璧を求められ、孤高に生きるキャリアウーマン・ジユン（ハン・ジミン）。そんな彼女の前に現れたのが、若きシングルファザーで“ケアの達人”ユ・ウノ（イ・ジュニョク）だった。秘書として彼女を支えるウノは、完璧な仕事ぶりだけでなく、食事や体調まで細やかにフォロー。最初は彼を疎ましく思っていたジユンも、次第にその温かさに心をほぐされていく。
CEOカン・ジユンのファッションは、白と黒のコントラストを効かせたストイックなスタイルや、時には落ち着いたピンクベージュなど、肌馴染みの良いニュアンスカラーをボトムスに取り入るなど、冷徹さの中にわずかな「人間味」や「柔らかさ」を滲ませるコーディネート。さらに洗練された“くびれヘア”が軽やかさをプラスしている。
◆ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引き！『キム秘書はいったい、なぜ?』
・あらすじ
容姿・頭脳ともに完璧なナルシスト副会長ヨンジュン（パク・ソジュン）を、9年間支えてきた敏腕秘書のミソ（パク・ミニョン）。ある日突然、彼女が「辞職宣言」をしたことから、ヨンジュンの世界は大パニック！ あの手この手で引き止める中で、2人の関係に変化が訪れ、さらには幼い頃の事件も絡み合い…。
・ファッションポイント
オフィスファッションの金字塔とされるミソのスタイル。「とろみブラウス×ハイウエストのタイトスカート」という鉄板の組み合わせは、スタイルを最大限に美しく見せる黄金比。清潔感溢れるパステルカラーの色使いや、歩くたびに揺れる高めのポニーテールは、「仕事も美貌も完璧」なヒロインの象徴だ。
◆ロウン（SF9出身）が“国民の年下男子”として大ブレイク！ 最上キュン・オフィスラブロマンス『先輩、その口紅塗らないで』
・あらすじ
コスメブランド「クラール」マーケティングチームで働く1年目のヒョンスン（ロウン）は、先輩のソンア（ウォン・ジナ）に想いを寄せている。ある日、ヒョンスンはソンアに口紅をプレゼントするが、彼女はつれない態度を見せる。実はソンアはチーム長のジェシン（イ・ヒョヌク）と密かに付き合っており、その口紅の色が二人の合図だった。しかし、ジェシンが別の女性と結婚するつもりだと知ったヒョンスンは、決意を固め「先輩、その口紅塗らないで」とアプローチを開始し…！？
・ファッションポイント
ウォン・ジナ演じるソンアのファッションは、「洗練された女性」を象徴するスタイル。ベージュ、オフホワイト、淡いブルーなどのニュアンスカラーを多用し、仕事への厳しさと後輩から慕われる優しさを両立させている。とろみ素材のブラウスや上質なコートの着こなしは、日本のオフィスでも即戦力のコーディネートだ。
◆ファッション業界を舞台に描かれる、切なくも美しい大人の物語『今、別れの途中です』
・あらすじ
アパレルブランドのチーム長でデザイナーのヨンウン（ソン・ヘギョ）と、売れっ子フォトグラファーのジェグク（チャン・ギヨン）。ワンナイトの関係から始まった二人が、仕事を通じて再会。過去の傷から「もう恋愛に振り回されない」と決めていたヨンウンの心が、ジェグクの情熱的なアプローチに揺さぶられていき…。
・ファッションポイント
デザイナーという職種らしく、「一癖あるこなれた着こなし」がヨンウン流。遊び心のあるエレガンスなファッションが特徴です。さらに多忙な現場でも大ぶりなピアスを欠かさず、常に優雅さを失わないスタイルは必見だ。
『わたしの完璧な秘書』、『キム秘書はいったい、なぜ？』、『先輩、その口紅塗らないで』、『今、別れの途中です』の4作はABEMAにて1〜3話が無料配信中。