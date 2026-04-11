【中島裕翔＆新木優子が結婚発表】有名芸能人の結婚相次ぐ2026年 長澤まさみ・神尾楓珠＆平手友梨奈・浅野啓介＆満島ひかりほか
【モデルプレス＝2026/04/11】モデルプレスでは2026年に結婚発表をした主な芸能人をピックアップし、幸せいっぱいのニュースを振り返っていく。
【写真】神尾楓珠＆平手友梨奈「字まで似ている」直筆署名
4月11日、俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）が双方の所属事務所を通じて、結婚を発表。中島は「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづり、新木は「10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と伝え、直筆の署名を添えた。
2026年に入り、豪華芸能人の結婚発表が相次いでいる。1月1日には女優の長澤まさみ（38）と映画監督・福永壮志氏（43）が結婚を報告。長澤の所属事務所・東宝芸能株式会社は公式サイトを通じて「突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづり、書面を公開した。
2月10日には俳優の神木隆之介（32）が一般女性との結婚を発表。神木は公式サイトにて「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と意気込んだ。俳優の神尾楓珠（27）と歌手で女優の平手友梨奈（24）は翌日11日に結婚を発表し、それぞれのSNSを通じて「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」と直筆の署名を公開している。28日には俳優の水上恒司（26）が一般女性との結婚を報告。芸能界の結婚ラッシュに、世間からは驚きと祝福の声が上がっている。
3月5にはももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が自身のInstagramにて結婚を発表。また公式サイトでは、メンバーからの祝福コメントを掲載。玉井詩織は「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！」と出会った小学生時代からを振り返った。YouTuberのてんちむ（32）と「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）は同月28日に結婚を報告。それぞれのSNSを通じて「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と明かし「決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」とつづっている。
さらに、3月30日には女優の満島ひかりがモデルの浅野啓介と結婚したことを発表。自身のInstagramにて書面を公開し「お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠していることも公表した。
本郷奏多（35）＆一般女性
一般男性＆楠木ともり（26）
辻本達規（34）＆松井珠理奈（28）
一般男性＆田中日奈子（28）
安達雄基（38）＆南沢奈央（35）
福永壮志氏（43）＆長澤まさみ（38）
谷碧仁氏（34）＆松田るか（30）
細谷祐介（31）＆伊藤歩（45）
一般男性＆夏焼雅（33）
一般男性＆日比麻音子アナウンサー（32）
清水尚弥（30）＆一般女性
インポッシブル・えいじ（41）＆一般女性
高須賀佑紀＆木村“フィリップ”ミノル（32）
門脇慎剛（31）＆糸原美波（29）
一般男性＆餅田コシヒカリ（31）※2024年に結婚したことを2026年1月13日に公表
後藤慶太郎（35）＆松田ゆう姫（38）
一般男性＆きりまる（28）
たくろう・赤木裕（34）＆一般女性
渡辺一樹（35）＆梅本まどか（33）
和田まんじゅう（40）＆一般女性
一般男性＆伊原葵（28）
オモロー山下（57）＆一般女性
長谷川ミラ（28）＆一般男性
ケンドーコバヤシ（53）＆一般女性※2025年に結婚したことを2026年1月31日に公表
一般男性＆久保田杏奈（33）
滝澤諒（27）＆一般女性
神木隆之介（32）＆一般女性
神尾楓珠（27）＆平手友梨奈（24）
一般男性＆なな茶（29）
一般男性＆牛江桃子（29）
元Repezen Foxx・GINTA（30）＆一般女性※3年前に結婚していたことを2026年2月27日に公表
水上恒司（26）＆一般女性
一般男性＆元櫻坂46・渡辺梨加（30）
一般男性＆ももいろクローバーZ佐々木彩夏（29）
DOBERMAN INFINITYのKAZUKI（林和希／34）＆一般女性
酒主義久アナウンサー（38）＆一般女性
中島ヨシキ（32）＆一般女性
もう中学生（43）＆一般女性
三崎優太氏（36）＆てんちむ（32）
浅野啓介＆満島ひかり
一般男性＆元SKE48北野瑠華（26）
水溜りボンド・カンタ（31）＆一般女性
伊藤遼アナウンサー（31）＆一般女性
柏原崇氏（49）＆内田有紀（50）
ぷろたん（36）＆一般女性
中島裕翔（32）＆新木優子（32）
（modelpress編集部）
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【写真】神尾楓珠＆平手友梨奈「字まで似ている」直筆署名
◆中島裕翔が新木優子との結婚発表
4月11日、俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）が双方の所属事務所を通じて、結婚を発表。中島は「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづり、新木は「10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と伝え、直筆の署名を添えた。
◆長澤まさみ・神木隆之介・水上恒司ら結婚で反響相次ぐ
2026年に入り、豪華芸能人の結婚発表が相次いでいる。1月1日には女優の長澤まさみ（38）と映画監督・福永壮志氏（43）が結婚を報告。長澤の所属事務所・東宝芸能株式会社は公式サイトを通じて「突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」とつづり、書面を公開した。
2月10日には俳優の神木隆之介（32）が一般女性との結婚を発表。神木は公式サイトにて「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と意気込んだ。俳優の神尾楓珠（27）と歌手で女優の平手友梨奈（24）は翌日11日に結婚を発表し、それぞれのSNSを通じて「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」と直筆の署名を公開している。28日には俳優の水上恒司（26）が一般女性との結婚を報告。芸能界の結婚ラッシュに、世間からは驚きと祝福の声が上がっている。
3月5にはももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が自身のInstagramにて結婚を発表。また公式サイトでは、メンバーからの祝福コメントを掲載。玉井詩織は「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！」と出会った小学生時代からを振り返った。YouTuberのてんちむ（32）と「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）は同月28日に結婚を報告。それぞれのSNSを通じて「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と明かし「決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」とつづっている。
さらに、3月30日には女優の満島ひかりがモデルの浅野啓介と結婚したことを発表。自身のInstagramにて書面を公開し「お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠していることも公表した。
◆今年結婚を発表した主な芸能人※年齢は発表時
◆＜1月＞
本郷奏多（35）＆一般女性
一般男性＆楠木ともり（26）
辻本達規（34）＆松井珠理奈（28）
一般男性＆田中日奈子（28）
安達雄基（38）＆南沢奈央（35）
福永壮志氏（43）＆長澤まさみ（38）
谷碧仁氏（34）＆松田るか（30）
細谷祐介（31）＆伊藤歩（45）
一般男性＆夏焼雅（33）
一般男性＆日比麻音子アナウンサー（32）
清水尚弥（30）＆一般女性
インポッシブル・えいじ（41）＆一般女性
高須賀佑紀＆木村“フィリップ”ミノル（32）
門脇慎剛（31）＆糸原美波（29）
一般男性＆餅田コシヒカリ（31）※2024年に結婚したことを2026年1月13日に公表
後藤慶太郎（35）＆松田ゆう姫（38）
一般男性＆きりまる（28）
たくろう・赤木裕（34）＆一般女性
渡辺一樹（35）＆梅本まどか（33）
和田まんじゅう（40）＆一般女性
一般男性＆伊原葵（28）
オモロー山下（57）＆一般女性
長谷川ミラ（28）＆一般男性
ケンドーコバヤシ（53）＆一般女性※2025年に結婚したことを2026年1月31日に公表
◆＜2月＞
一般男性＆久保田杏奈（33）
滝澤諒（27）＆一般女性
神木隆之介（32）＆一般女性
神尾楓珠（27）＆平手友梨奈（24）
一般男性＆なな茶（29）
一般男性＆牛江桃子（29）
元Repezen Foxx・GINTA（30）＆一般女性※3年前に結婚していたことを2026年2月27日に公表
水上恒司（26）＆一般女性
◆＜3月＞
一般男性＆元櫻坂46・渡辺梨加（30）
一般男性＆ももいろクローバーZ佐々木彩夏（29）
DOBERMAN INFINITYのKAZUKI（林和希／34）＆一般女性
酒主義久アナウンサー（38）＆一般女性
中島ヨシキ（32）＆一般女性
もう中学生（43）＆一般女性
三崎優太氏（36）＆てんちむ（32）
浅野啓介＆満島ひかり
一般男性＆元SKE48北野瑠華（26）
水溜りボンド・カンタ（31）＆一般女性
◆＜4月＞
伊藤遼アナウンサー（31）＆一般女性
柏原崇氏（49）＆内田有紀（50）
ぷろたん（36）＆一般女性
中島裕翔（32）＆新木優子（32）
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】