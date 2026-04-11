セリエA 25/26の第32節 ローマとピサの試合が、4月11日03:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはステファノ・モレオ（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）、メーディ・レリス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。ローマのエバン・エンディカ（DF）のアシストからドニエル・マレン（FW）がゴールを決めてローマが先制。

さらに43分ローマが追加点。デバイン・レンス（DF）のアシストからドニエル・マレン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

ローマは後半の頭から選手交代。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）からステファン・エルシャーラウィ（FW）に交代した。

52分ローマが追加点。マティアス・スーレ（FW）のアシストからドニエル・マレン（FW）がゴールで3-0。3点差となる。ドニエル・マレン（FW）はハットトリックを達成。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ローマが3-0で勝利した。

なお、ローマは50分にメーメト・ゼキチェリク（DF）に、またピサは21分にイドリッサ・トゥーレ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-11 05:50:26 更新