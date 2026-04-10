この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャク】が『この地球の続きを』を踊ってくれた！！ 」と題した動画を公開した。
動画では、あべのハルカスにて大阪・関西万博の公式キャラクターであるミャクミャクが、テーマソングに合わせて愛嬌のあるダンスを披露する様子が収められている。

EXPO2025 オフィシャルポップアップストア ～開幕１周年記念グルメパレード～の会場に登場したミャクミャクは、大阪・関西万博のテーマソング『この地球の続きを』の振り付けを踊り始める。
両手を広げたり、軽快なステップを踏んだりと、見た目のインパクトに反してしなやかで可愛らしい動きを見せている。

周囲を取り囲む多くの観客からは、ミャクミャクのダイナミックな動きに合わせて手拍子が送られた。

曲の終盤になると、ミャクミャクは片足を上げて可愛らしくポーズを決め、集まった観客に向けて丁寧にお辞儀をした。
最後は観客に手を振りながら応え、2025年の大阪・関西万博で会場が一体となった温かい雰囲気を、再び感じられる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

ミャクミャクがあべのハルカスに登場
00:16

テーマソング『この地球の続きを』に合わせて踊る
00:35

ポーズを決めて観客にお辞儀

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