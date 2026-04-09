好きな「芸歴15年以下のお笑い芸人」ランキング！ 2位「キンタロー。」を10票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は3月12〜13日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「芸歴別お笑い芸人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「好きな芸歴15年以下のお笑い芸人」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
キンタロー。さんが2位に選ばれました。
ピン芸人のキンタロー。さんは、2012年4月にデビュー。独特の切り口かつユーモアあふれる物まねで脚光を浴び、元AKBの前田敦子さん、俳優の松本まりかさん、さらにはスーパーマリオに登場するキャラクターのドッスンなどでたびたび話題を呼びました。現在はダンスや育児に奮闘する母親としての姿に共感する層も増えており、その多才ぶりがさらに評価を高めています。
回答者からは、「モノマネが異様すぎるのに何故か面白いし女子を捨ててるところがプロすぎる」（40代女性／京都府）、「スーパーマリオのドッスンの顔芸でファンになりました」（50代男性／秋田県）、「どのネタも面白くて笑わなかったことがなく、いなくなってほしくない芸人だからです」（20代女性／東京都）、「独特のセンスのものまねが面白くて好きです」（50代女性／広島県）などの声が集まりました。
栄えある1位は、ガンバレルーヤでした。
よしこさんとまひるさんのコンビで、2012年6月に結成。よしこさんのインパクト抜群の個性と、まひるさんの絶妙なリアクションが生み出す掛け合いが多くのファンを惹きつけています。2018年にはよしこさんの病気療養により出場辞退となりましたが、女芸人No.1決定戦「THE W」のファイナリストに選出。『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）では、体を張った海外ロケで垣間見える2人の純粋な人柄、固い絆が多くの視聴者に感動と笑いを届けています。
アンケート回答では、「体を張ったロケや全力のリアクションがとにかく面白く、見ているだけで元気になれるコンビだからです」（50代男性／東京都）、「無理なことでもなんでも挑戦して、頑張ってる姿がかっこよかったり、面白かったり、腹を抱えて笑える」（50代女性／愛知県）、「2人の空気感と主役にも脇役にもなれる、周りを見る力がすごい」（20代女性／福岡県）、「性格がとても良く、コンビでも仲の良さが伝わるから」（30代女性／広島県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
2位：キンタロー。／40票
キンタロー。さんが2位に選ばれました。
ピン芸人のキンタロー。さんは、2012年4月にデビュー。独特の切り口かつユーモアあふれる物まねで脚光を浴び、元AKBの前田敦子さん、俳優の松本まりかさん、さらにはスーパーマリオに登場するキャラクターのドッスンなどでたびたび話題を呼びました。現在はダンスや育児に奮闘する母親としての姿に共感する層も増えており、その多才ぶりがさらに評価を高めています。
1位：ガンバレルーヤ／50票
栄えある1位は、ガンバレルーヤでした。
よしこさんとまひるさんのコンビで、2012年6月に結成。よしこさんのインパクト抜群の個性と、まひるさんの絶妙なリアクションが生み出す掛け合いが多くのファンを惹きつけています。2018年にはよしこさんの病気療養により出場辞退となりましたが、女芸人No.1決定戦「THE W」のファイナリストに選出。『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）では、体を張った海外ロケで垣間見える2人の純粋な人柄、固い絆が多くの視聴者に感動と笑いを届けています。
アンケート回答では、「体を張ったロケや全力のリアクションがとにかく面白く、見ているだけで元気になれるコンビだからです」（50代男性／東京都）、「無理なことでもなんでも挑戦して、頑張ってる姿がかっこよかったり、面白かったり、腹を抱えて笑える」（50代女性／愛知県）、「2人の空気感と主役にも脇役にもなれる、周りを見る力がすごい」（20代女性／福岡県）、「性格がとても良く、コンビでも仲の良さが伝わるから」（30代女性／広島県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)