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YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【東京絶景アフヌン】品川駅直結、五つ星ホテルの26階 桜× 苺×マーラータンの絶品アフタヌーンティー&ハイティー薬膳中国茶と夜景に癒される至福のひととき」と題した動画を公開した。品川駅直結のストリングスホテル東京インターコンチネンタルで楽しめる、桜といちごをテーマにした期間限定の中華アフタヌーンティーの魅力を伝えている。



舞台となるのは、同ホテルの26階に位置するレストラン「チャイナシャドー」。上空110メートルからの夜景と天井高27メートルの開放感あふれる空間は、まさに大人の隠れ家である。「正直、これは反則級…」と、そのクオリティの高さを伝える言葉とともに、天空のイブニングハイティーが幕を開ける。



まず運ばれてくるのは、薬膳など16種類の具材が入った「ロンフォン八宝茶」。中国茶の香りに癒やされた後、メインとなるアフタヌーンティーが登場する。「苺と黒もち米のクレープ」や、裏側に桜の葉を忍ばせた「桜のフロランタン」など、安藤シェフの感性が光る全7種のスイーツが並ぶ。さらに、「黒毛和牛サーロインバーガー」や「チキンのグリル 苺マヨネーズ」といった全6種のセイボリーに加え、夜は北京ダックも提供され、「全てのお料理が美味しすぎ」とその味わいを高く評価している。



そして、動画内で「一番の驚き」として紹介されたのが、オプションで追加できる「シェフ特製の麻辣湯」である。熱々のスープからもちもちの麺を持ち上げる様子が収められており、ピリ辛の旨味がスイーツの甘さを引き立てる最高の名脇役になっているという。桜のモクテルとともに味わう「桜×苺×麻辣湯」の組み合わせは、まさに至福のひとときだ。



甘いスイーツとスパイシーな麻辣湯の絶妙なコントラストは、従来のアフタヌーンティーにはない新しい体験をもたらしてくれる。自分へのご褒美や記念日など、非日常の特別な時間を過ごす際の選択肢として、五つ星ホテルのこだわりが詰まったこのプランは間違いなく一見の価値がある。