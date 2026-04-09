夜ドラ『ラジオスター』【第8話あらすじ】 さくら（常盤貴子）＆政博（風間俊介）の娘が現れ、提案
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）第8話が、9日に放送される。
【場面カット『ラジオスター』炊き出し飯選手権！
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第8話 あらすじ
ようやく本音で語り合うことが出来たさくら（常盤貴子）と政博（風間俊介）。するとスタジオに娘のまな（大野愛実）が現れる。まなは、中学を卒業したら大阪の高校に行きたいと考えていて、その思いを両親に訴えに来たのだ。小野家の公開家族会議となるラジオスター。結論がでないまま番組は終わるが、まなは、再度炊き出し飯選手権を行うことを提案する。それに勝てたら、正博の希望通りこの町に残ると言う。果たして結果は…。
【場面カット『ラジオスター』炊き出し飯選手権！
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
ようやく本音で語り合うことが出来たさくら（常盤貴子）と政博（風間俊介）。するとスタジオに娘のまな（大野愛実）が現れる。まなは、中学を卒業したら大阪の高校に行きたいと考えていて、その思いを両親に訴えに来たのだ。小野家の公開家族会議となるラジオスター。結論がでないまま番組は終わるが、まなは、再度炊き出し飯選手権を行うことを提案する。それに勝てたら、正博の希望通りこの町に残ると言う。果たして結果は…。