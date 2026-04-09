韓国の女性８人組グループ「Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥハーツ）」が９日、東京・神宮前のＣＲＡＮＥＳ ６１４２で行われた韓国発のメーキャップブランド「２ａＮ（トゥーエーエヌ）」の期間限定ポップアップイベント「２ａＮ ＳＣＨＯＯＬ ｉｎ ＴＯＫＹＯ」（１０〜１９日まで、同所）オープン記念イベントに登場した。

昨年２月にデビューし、「２０２５ ＭＡＭＡ ＡＷＡＲＤＳ」新人賞を始め、主要のＫ−ＰＯＰ授賞式で９冠を達成した大型ルーキーだ。イベント開始３０分前から会場前には一目見ようと集まったファンがずらりと並び、日本でも高い支持を集めていることを見せつけた。

Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓは、春らしいピンク、白色を基調とした衣装で登場。日本語が得意のリーダー・ＪＩＷＯＯは「ミューズとして日本のみなさんに会えてうれいしく、ありがたい時間でした。これからもＨｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓへの応援もよろしくお願いします」と語った。

同イベントのテーマはスクール。自分だけのチークが作れるＤＩＹ体験をし、「春にあう桜のような色を選びました」と晴れやかな笑顔を浮かべた。