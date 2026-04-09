エルヴィス・プレスリー未公開映像で蘇る伝説のステージ品『EPiC／エピック』場面写真
“キング・オブ・ロックンロール”エルヴィス・プレスリーの伝説的パフォーマンスを体感できる映像作品『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』（5月15日よりIMAX先行上映、5月22日より2D公開）の場面写真が公開された。
【画像】この記事で紹介している別の場面写真
本作は、映画『エルヴィス』（2022年）を手がけたバズ・ラーマン監督が、その制作過程で発見された未公開フィルムを含む膨大なアーカイブ映像を最新技術で再構築した意欲作。「私たちが未だかつて目にしたことのない方法で“本物”が歌い、語ってくれたら」と、単なるアーカイプ映像の焼き直しでも、ドキュメンタリーでもコンサート・フィルムでもない、新たな表現に挑み、観客を“夢の世界”へと誘う没入型のエンタテインメント。
1970年代初頭のラスベガス公演や全米ツアーの象徴的なライブパフォーマンスを中心に、リハーサルや記者会見などの貴重な映像も収録。2年以上の歳月をかけてレストア／リマスターされ、複数の演奏シーンをシームレスにつなぎ合わせることで、かつてない臨場感を実現した。日本のファンにとっては、アメリカ＆カナダ以外の舞台に立つことのなかったプレスリーの初めての"来日公演“とも言える映像体験を提供する。
今回、解禁となった場面写真は、プレスリーのステージ上でのカット5点。ゴージャスな衣装を身にまとい、高音のファルセットから、深みのある低音まで自在に使い分ける圧倒的な歌唱力、さらにはダイナミックでキレキレのダンス・パフォーマンスで観客を魅了する姿が映し出されている。一方で、パフォーマンスの合間に、おどけて見せたり、照れ笑いを浮かべる瞬間も切り取られている。
本作の製作・監督・音楽製作総指揮を務めたバズ・ラーマンは「この映画は、未公開フィルムと新たな手法で映像化した、象徴的なライブ・パフォーマンスを織り交ぜ、当時と現在、両方の音楽的視点から、エルヴィスが彼自身の人生の旅へと観客を誘います。この作品は、音楽の想像力の飛躍であり、史上最高峰のパフォーマーへのトリビュートなのです」とコメントを寄せている。
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本作は、映画『エルヴィス』（2022年）を手がけたバズ・ラーマン監督が、その制作過程で発見された未公開フィルムを含む膨大なアーカイブ映像を最新技術で再構築した意欲作。「私たちが未だかつて目にしたことのない方法で“本物”が歌い、語ってくれたら」と、単なるアーカイプ映像の焼き直しでも、ドキュメンタリーでもコンサート・フィルムでもない、新たな表現に挑み、観客を“夢の世界”へと誘う没入型のエンタテインメント。
今回、解禁となった場面写真は、プレスリーのステージ上でのカット5点。ゴージャスな衣装を身にまとい、高音のファルセットから、深みのある低音まで自在に使い分ける圧倒的な歌唱力、さらにはダイナミックでキレキレのダンス・パフォーマンスで観客を魅了する姿が映し出されている。一方で、パフォーマンスの合間に、おどけて見せたり、照れ笑いを浮かべる瞬間も切り取られている。
本作の製作・監督・音楽製作総指揮を務めたバズ・ラーマンは「この映画は、未公開フィルムと新たな手法で映像化した、象徴的なライブ・パフォーマンスを織り交ぜ、当時と現在、両方の音楽的視点から、エルヴィスが彼自身の人生の旅へと観客を誘います。この作品は、音楽の想像力の飛躍であり、史上最高峰のパフォーマーへのトリビュートなのです」とコメントを寄せている。