HANAが4月6日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演し、話題沸騰中の「Bad Girl」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスした。

【写真】HANA『CDTV』衣装ソロショット（全7枚）／集合ショット（全2枚）

放送後には公式Instagramでオフショットが公開され、メンバーそれぞれの雰囲気が伝わるソロカットに注目が集まっている。

■HANA、「Bad Girl」衣装のソロショット公開

公開された写真には、「Bad Girl」のパフォーマンス時に着用していた衣装姿のメンバーたちが収められている。

金髪ツインテールにオレンジの差し色を効かせたヘアで、頬に“Bad Girl”と書いた遊び心たっぷりのMAHINA（マヒナ）や、ショート丈の白シャツにグレーのジャケットを重ねたクールな装いのYURI（ユリ）、白シャツにピンクチェックのネクタイを合わせて頬杖をついたMOMOKA（モモカ）など、それぞれ異なる雰囲気を見せている。

さらに、ぱっつんのロングヘアでダークなムードをまとったNAOKO（ナオコ）、ハンチングを合わせたガーリーなスタイルのKOHARU（コハル）、ボブヘアに星型のフェイスシールをあしらったJISOO（ジス）、赤みのあるヘアカラーとそばかす風メイクが目を引くCHIKA（チカ）も登場した。

統一感のある制服風コーデをベースにしながらも、一人ひとりの存在感が際立つ仕上がりとなっている。

テレビ初のフルサイズパフォーマンスで強い存在感を見せたHANA。オフショットでも楽曲の世界観をそのまま感じさせる姿で、グループの魅力をあらためて印象づけた。

SNSでは「ビジュ爆発してる」「みんなバチバチにキマってる」「全員大優勝」「見れば見るほど沼」「チカのぷく顔バブい」「ナオコの世界観すき」「マヒナのツインテールかわいい」といった声が寄せられている。

■ネオンサインの前での集合ショットも

なお、HANAの公式Xと番組公式Xでは、ネオンサインの前でポーズを決めた集合ショットも公開。衣装の全体像を見ることができる。