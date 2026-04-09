『ながおか 米百俵フェス』氷川きよし、EXILE TAKAHIRO、CANDY TUNE、SHISHAMOら集結 ラストは長岡花火
花火、食、音楽を融合したイベント『ながおか 米百俵フェス 〜花火と食と音楽と〜 2026』の全出演アーティストが発表され、最終ラインナップが出揃った。
【画像】豪華出演者！『ながおか 米百俵フェス 〜花火と食と音楽と〜 2026』タイムテーブル
5月23日、24日の2日間にわたり新潟・国営越後丘陵公園で開催される同フェスは、きょう４月9日に公式サイトで第3弾出演アーティストを発表。クレイジーウォウウォ!!、SHISHAMO、Char、DXTEEN、reGretGirl（五十音順）の5組が新たに追加され、すべての出演アーティストが明らかになった。
初日は、CANDY TUNE、堺正章＆Rockon Social Club、JUNNA、SWEET STEADY、Char、氷川きよし＋KIINA.らが出演し、おばたのお兄さんも名を連ねる。2日目は、EXILE TAKAHIRO、SHISHAMO、DXTEEN、日向坂46、wacci、reGretGirlらが登場し、ヤーレンズなども出演する。
あわせて当日のタイムテーブルも公開された。開演からフィナーレの長岡花火まで一連の流れで楽しめる構成となる。
同フェスの見どころである長岡花火では、新プログラム「フェアウェル花火」の実施が決定。出演アーティストの楽曲にあわせて打ち上げられる演出で、フェスの締めくくりを飾る。使用楽曲は当日サプライズで公開される予定となっている。
また、初の試みとなるクラウドファンディングも実施中で、チケット付きプランを含む一部プランの受付は4月13日までとなる。チケットの詳細は、公式サイトで確認できる。
【画像】豪華出演者！『ながおか 米百俵フェス 〜花火と食と音楽と〜 2026』タイムテーブル
5月23日、24日の2日間にわたり新潟・国営越後丘陵公園で開催される同フェスは、きょう４月9日に公式サイトで第3弾出演アーティストを発表。クレイジーウォウウォ!!、SHISHAMO、Char、DXTEEN、reGretGirl（五十音順）の5組が新たに追加され、すべての出演アーティストが明らかになった。
あわせて当日のタイムテーブルも公開された。開演からフィナーレの長岡花火まで一連の流れで楽しめる構成となる。
同フェスの見どころである長岡花火では、新プログラム「フェアウェル花火」の実施が決定。出演アーティストの楽曲にあわせて打ち上げられる演出で、フェスの締めくくりを飾る。使用楽曲は当日サプライズで公開される予定となっている。
また、初の試みとなるクラウドファンディングも実施中で、チケット付きプランを含む一部プランの受付は4月13日までとなる。チケットの詳細は、公式サイトで確認できる。