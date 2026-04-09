ブルペン陣で流行の兆し？

米大リーグのドジャースナインがかぶり始めた“斬新すぎる”キャップが話題となっている。米国の記者が「見たことない」と紹介した。

ブルージェイズ戦が行われたカナダ・トロントのロジャーズセンターで、ベンチに立っているエドウィン・ディアス投手の見た目がどこかおかしい。被っている帽子は前面に「LA」マークが入っているが、つばがどこにもないのだ。後ろ前にかぶっているわけでもない。

米「ヤフースポーツ」のジェイク・ミンツ氏は自身のXで「こんなの見たことない」と写真を掲載。「エドウィン・ディアスは今日、つばのない帽子をかぶってストレッチに出た。普通のドジャースのキャップのつばを切り取っただけのものだ。彼によると、この流行はタナー・スコットが始めたそうだ」と説明している。

またドジャースの地元紙「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス記者もXに「ミゲル・ロハスも今日これをかぶっている。『理由分かる？』と彼は冗談を言った。昨夜登板をした後で『だって俺はブルペンの男だからさ！』」と拡散ぶりをつづっており、主にリリーフ投手の間で新たなトレンドになっているようだ。



（THE ANSWER編集部）