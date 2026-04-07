FRUITS ZIPPERの早瀬ノエル（22）が7日、Zeppダイバーシティ東京で初のソロ単独ライブ「Noel Hayase 1st solo Live“Head above Clouds”」を開催した。

ドイツ出身で、同グループ最年少メンバーの早瀬は、25年に放送された日本テレビ「うぶごえ」でボカロPのあばらやと共作で「プラトニックにね」を配信リリースするなど、ソロシンガーとしても活動している。

初のソロライブとなったこの日は、エレキギターを演奏しながら登場。大歓声に迎えられると、中島美嘉の「GLAMOROUS SKY」、アヴリル・ラヴィーンの「Sk8ter Boi」を披露した。軽快なサウンドが特徴の新曲「フラッパー・ガール」や、「プラトニックにね（feat.あばらや）」、米津玄師と宇多田ヒカルの「JANE DOE」などを次々と披露して、ファンを魅了した。

本編最後はメガホン型のマイクを片手に新曲「メガフォン」をパフォーマンス。ステージを右往左往に移動し、会場中のファンと合唱した。アンコールでは、ライブタイトルと同名で早瀬自身が作詞作曲した新曲「Head above Clouds」を初披露。早瀬自身がSNSでの心無い声に葛藤しながらも立ち向かう覚悟を決めたときに一晩で作り上げたという楽曲で、会場を圧倒した。

早瀬は「夢をあきらめないで、私はここまで来られて、本当に本当に幸せです！ みんなに今日ここで会えて良かった！ またもっと大きいところで会いましょう！」と感謝の言葉で初ライブを締めくくった。