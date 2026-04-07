「かつや」が圧倒的ボリュームの「肉あんかけロースカツ丼」などを4/10から発売！ サクサクのカツに、黒味噌仕立ての特製肉あんかけをかけた食べ応え抜群の一杯

「かつや」から圧倒的ボリュームの新作「肉あんかけロースカツ丼」などが登場

サクサクのロースカツに、コク深い黒味噌仕立ての特製肉あんをたっぷりかけた欲望満たされる新作メニューが、とんかつ専門店「かつや」にて4月10日（金）より期間限定でスタートします！

圧倒的ボリュームの「肉あんかけロースカツ丼」（1089円）をはじめ、ご飯のおかずとしてとん汁と一緒に楽しめる「肉あんかけロースカツ定食」（1089円）も見逃せません。

さらに、まろやかなコクが加わり劇的な味変を楽しめる「温玉付き」仕様もそれぞれラインナップされており、全4種のバリエーションから選べるのが嬉しいポイント。

店内での出来立てを味わうのはもちろん、テイクアウト用の「肉あんかけロースカツ丼弁当」（961円）を、自宅や職場で思い切りかき込むのもおすすめです。

今日のランチや夕食は、最後まで箸が止まらない濃厚な一杯で満たされてみませんか？

※価格は全て通常店舗の税込価格

（以下、プレスリリースより）

カツ、肉にうまる。全力飯かつや。ボリューム満点「肉あんかけロースカツ丼」新登場！

サクサクのロースカツに、コク深い黒味噌仕立ての特製肉あんかけをたっぷりとかけた、食べ応え抜群の一杯。

アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代⽥区/代表：⼤内 勇⼀)は、国内「かつや」にて「肉あんかけロースカツ定食」「肉あんかけロースカツ丼」を2026年4月10日(金)より期間限定で販売を開始いたします。

かつや公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/katsuya/

ボリューム満点「肉あんかけロースカツ丼」期間限定で登場！

サクサクのロースカツに、コク深い黒味噌仕立ての特製肉あんかけをたっぷりとかけた、食べ応え抜群の一杯。

旨みを凝縮したあんがカツとご飯に絡み、最後まで箸が止まらない濃厚な味わいに仕上げました。

さらに、まろやかな温玉トッピングで味変もおすすめ。黒味噌のコクに優しいコクが加わり、より一層奥深い美味しさを楽しめます。

ガッツリ食べたい日にぴったりの、今だけの限定商品をぜひご賞味ください。丼だけでなく、とん汁もセットでご飯のおかずとして楽しめる『肉あんかけロースカツ定食』もご用意しております。

■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！

『肉あんかけロースカツ丼』は、お弁当としてテイクアウトも可能です。

ご自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンでご利用いただけます。

商品概要

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。

【店内メニュー】

■肉あんかけロースカツ丼

通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円

■肉あんかけロースカツ丼（温玉付）

通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円

■肉あんかけロースカツ定食

通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円

■肉あんかけロースカツ定食（温玉付）

通常店舗：1,090円(税込1,199円)/券売機店舗：税込1,200円

【テイクアウトメニュー】

■肉あんかけロースカツ丼弁当

通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円

■肉あんかけロースカツ丼弁当（温玉付）

通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円

■肉あんかけロースカツ弁当

通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円

■肉あんかけロースカツ弁当（温玉付）

通常店舗：1,090円(税込1,177円)/券売機店舗：税込1,200円

■その他メニュー

かつやアプリについて

■かつやアプリなら、100円割引券がいつでもお手元のスマートフォンに

「かつやアプリ」では、店舗で使えるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など多様な機能をご用意しております。

アプリ内では、毎月店舗で配布している100円割引券と同様の100円引きクーポンを配布しています。

紙の割引券を忘れたり期限切れになった場合でも、お手元のスマートフォンから100円引きクーポンをいつでもご利用いただけます。

また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文を利用すると、事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるうえ、アプリ限定の100円引きクーポンが適用されます。

App Store

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6473354781

Google Play

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja

※アプリの各種機能は予告なく変更になる場合があります。

販売概要

販売期間 2026年4月10日(金)

※食材がなくなり次第、販売終了いたします。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「かつや」※⼀部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01