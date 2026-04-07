撮影／須江隆治

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新潮社は、乃木坂46の川粼桜さんの1st写真集「エチュード」が4月14日に発売されることを記念して、東京メトロとコラボレーションした「東京メトロデジタルラリー」を実施する。開催期間は4月14日から5月10日まで。

このデジタルラリーはスポット対象の4駅を巡り、ポスターに印刷された2次元コードを読み込むことで各駅でブロマイドを取得できるというもの。スポット対象駅は、新宿三丁目駅（丸ノ内線・副都心線）、青山一丁目駅（銀座線・半蔵門線）、乃木坂駅（千代田線）、溜池山王駅（銀座線・南北線）の4駅。それぞれに写真集完全未公開カットを使用したB1ポスターが掲出される。さらにコラボを記念してB1サイズのポスターが東京メトロの約180カ所に掲出される。

□「デジタルラリー」の詳細ページ

乃木坂46 5期生 川粼桜さんの1stソロ写真集！

本写真集は、多才なメンバーが揃う乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川粼桜さんがフランスのニースやパリでロケをした写真集。ドレスや私服姿など大人びた一面と無垢な一面のふり幅に魅了される、彼女の22歳を切り取った写真集となっている。

撮影／須江隆治

撮影／須江隆治

撮影／須江隆治

【川粼桜さんのコメント】

昔からフランスという国に憧れがありました。

2025年に旅行で初めてパリに行った時に、「もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい」と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです。

また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました。

パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです。

撮影に行く前にフランス映画を見ていて「こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい」とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。

1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います。

写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。

私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです。

□写真集公式Xアカウント

□写真集特設サイト

23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード

3月16日までにオンラインストア「新潮ショップ」から「エチュード」を購入した人限定で、「♡23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード♡」が封入された写真集が届く。

「ファンの方々と一緒にお祝いしている気持ちになりたい」と、川粼さんの誕生日「当日」となる4月17日に購入者の元に届くことになっている。

メッセージカードには、この企画のために、プリンセス姿で撮り下ろした貴重な姿と、23歳の誕生日を目の前にして川粼さんが書いたメッセージがプリントされている。数量限定で、なくなり次第終了となる。

※ 商品の発送は日本国内のみ対応可能です。

※ 天変地異、大規模な交通規制、不測の事態といった配送業者の責に帰すことができない不可抗力により、やむを得ず遅延が発生する場合がございます。

撮影／新潮社