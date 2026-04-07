「どこのストライカーやねん」「キレッキレ」日本代表MFの華麗な一撃に現地で絶賛止まず！“冷遇”へ疑問の声も「監督はなぜ彼をベンチに置きたがるのか」
冷遇されるなかでの意地の一発だった。
リーズに所属する田中碧は４月５日、FAカップ準々決勝のウェストハム戦で先発出場。先制点をあげ、存在感を放っている。
プレミアリーグでは前節で終盤に途中出場したものの、それまで７試合出番なしと、ダニエル・ファルケ監督の下で序列が下がっている田中。2026年になってからリーグ戦でほとんどプレーできず、シーズン後の去就も取りざたされているのは周知のとおりだ。
それだけに、カップ戦でのチャンスを生かしたいところだった。そして、田中は見事に結果を残した。前半26分、中盤でボールをさばいてから一気に前線へダッシュ。ボックス内でパスを受けると、巧みな切り返しから左足でネットを揺らした。
FAカップ公式アカウントは、田中の切り返しからのシュートシーンをスローモーションでSNSに動画投稿。ファンからは賛辞が寄せられている。
「キレッキレ」
「オレたちのサムライ」
「どこのストライカーやねん」
「このフットワークはまさにマスタークラス」
「ファルケは彼をベンチに置きたがる。なぜか」
追加点をあげたリーズは、後半アディショナルタイムにまさかの２失点。アドバンテージを失い、PK戦に持ち込まれた。だが、最後はそのPK戦を制し、39年ぶりとなる準決勝進出を果たしている。
ワールドカップに向け、リーズでの出場機会は非常に重要となる。この日の田中の活躍を、ファルケはどのように見たのか。プレミアリーグ、そしてFAカップ準決勝という大舞台で、日本代表MFの起用法が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なフェイントから田中碧が決めた鮮烈弾
リーズに所属する田中碧は４月５日、FAカップ準々決勝のウェストハム戦で先発出場。先制点をあげ、存在感を放っている。
プレミアリーグでは前節で終盤に途中出場したものの、それまで７試合出番なしと、ダニエル・ファルケ監督の下で序列が下がっている田中。2026年になってからリーグ戦でほとんどプレーできず、シーズン後の去就も取りざたされているのは周知のとおりだ。
FAカップ公式アカウントは、田中の切り返しからのシュートシーンをスローモーションでSNSに動画投稿。ファンからは賛辞が寄せられている。
「キレッキレ」
「オレたちのサムライ」
「どこのストライカーやねん」
「このフットワークはまさにマスタークラス」
「ファルケは彼をベンチに置きたがる。なぜか」
追加点をあげたリーズは、後半アディショナルタイムにまさかの２失点。アドバンテージを失い、PK戦に持ち込まれた。だが、最後はそのPK戦を制し、39年ぶりとなる準決勝進出を果たしている。
ワールドカップに向け、リーズでの出場機会は非常に重要となる。この日の田中の活躍を、ファルケはどのように見たのか。プレミアリーグ、そしてFAカップ準決勝という大舞台で、日本代表MFの起用法が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なフェイントから田中碧が決めた鮮烈弾