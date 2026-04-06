【レポート】佐藤勝利は井ノ原快彦を「イノッチ」と呼ぶことに抵抗!?『ボーダレス～広域移動捜査隊～』制作発表記者会見

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4月8日にスタートするテレビ朝日系ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』（毎週水曜 21時～）の制作発表記者会見が東京・テレビ朝日アトリウムにて行われ、W主演の土屋太鳳、佐藤勝利をはじめとしたメインキャスト陣が集結し、撮影秘話やドラマにまつわるトークに花を咲かせた。

■あだ名で呼び合うチームワークの良さを披露

本作は、『踊る大捜査線』や『教場』などの大ヒット作を生み出した、君塚良一が脚本を手掛ける完全オリジナル作。トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした、かつてない刑事ドラマだ。

入場からチームワークの良さを見せながら、土屋太鳳、佐藤勝利、横田栄司、田中幸太朗、優香、北大路欣也、井ノ原快彦という豪華俳優陣が壇上に並び立って始まった会見。

さっそく司会の清水俊輔アナウンサーから『ボーダレス』というタイトルにちなみ、「最近“境界”を越えたと感じた出来事」について質問が。すると佐藤から「初めましての方と距離を詰めるのに時間がかかるんですけど、この現場は初日からみんなあだ名を付け合って呼んでいます」と報告が上がる。

土屋は「太鳳ちゃん、たおたお」、佐藤は「勝利、ボミボミ（役名の蕾から）」、横田は「栄ちゃん」、田中は「こうちゃん」、優香は「ひろちゃん（本名から）」、井ノ原は「イノッチ（呼び捨て）」…とそれぞれのあだ名が明かされていくなか、北大路のあだ名だけが未決だという話になり、この場で協議をすることに。

「なんでもいいよ、“金太郎”でも（笑）」と微笑む北大路に、佐藤が「役名と同じ“メカじい”もいいけど、“じい”はアレだから“メカ兄”とか…？」と提案すると、「もう83歳だから“兄”っていう年齢でもないよ（笑）」と笑い、北大路のあだ名は晴れて“メカじい”に決定（!?）した。

また、事務所の先輩でもある井ノ原のことを「イノッチ」と呼ぶことに抵抗があったという佐藤。最初に呼んだときの様子が再現されると、そのあまりのぎこちなさに会場からは笑いも起こっていた。

■7人の仲の良さが爆発！北大路からは「もっとみんなと一緒にいたい」と熱い希望が

個性豊かな俳優陣で構成される“移動捜査課”において、「この人にはこんな一面が？」とギャップを感じたメンバーについてもトーク。横田が「勝利は皆さんが思っている7倍は笑います」と明かすと、佐藤は「けっこう笑い上戸なんです」と返し、田中との撮影時に笑いが止まらなくなってしまったエピソードも披露して笑わせる。

キャスト陣が現場さながらの仲の良さと丁々発止のやりとりを見せるなか、「こんなにもみんなが壁を作らずにいてくれる現場はない」と力を込めた土屋。「実は私にとって北大路欣也さんは心のレジェンド。憧れだった北大路さんに緊張していたんですけど、すごくフランクに接してくれてうれしかったんです」と話すと、北大路は「僕も初日はすごく緊張していた。それをこのふたり（土屋と佐藤）がほぐしてくれた。この出会いは本当に素晴らしかった」と、W主演の土屋、佐藤への思いを明かした。

さらに土屋が井ノ原にも、「難しいセリフをたくさん言ってくれてありがたい（笑）。勝利くんと“（主演の）私たちがこんなにしゃべらなくていいのかな（笑）”って話してたんです」と感謝を伝えると、「太鳳ちゃんはお芝居でもいろんなことを提案してくれて、みんなで作品を作り上げている感じがします」と、座長の頼もしさに目を細める井ノ原。

そんな井ノ原に優香からは「イノッチは何から何まで素敵。現場の空気をまとめてくれている。初日から（井ノ原の声掛けで）みんなで一緒にお弁当を食べたんですけど、そんな現場初めてだったからすごくうれしかった」、田中からも「イノッチはいろんなことを知っていて、いろんなところに連れていってくれそう」と次々と絶賛の声が上がり、井ノ原は「そんなふうに言ってもらえて、今日はとてもいい日になりそう」とうれしそうな様子を見せた。

終始仲の良さそうなやりとりを繰り広げていた“移動捜査課”メンバー。「みんなで“一番星”に乗ってどっかに出掛けて、道の駅とかでソフトクリームでも食べるのもいいですね」と横田が提案すると、北大路は「僕ももっとみんなと一緒にいたい」と熱望し、最高の関係性を築いていることが窺い知れた。

■ドラマを象徴するトラック“一番星”も登場！警察手帳を手に笑顔のフォトセッション

キャスト陣のトークも盛り上がりを見せるなか、会見終盤にはテレビ朝日の正面玄関横に“移動捜査課”のトラック＝“爆走する捜査本部”、通称“一番星”が登場。

その一番星”をバッグに、7人の“移動捜査課”メンバーがフォトセッションに臨んだ。

実際にドラマ本編にも登場する“一番星”は、長さ、11メートル90センチ、幅2メートル50センチ、高さ3メートル50センチ、重さ11トンの超巨大トラック。そのあまりの大きさと迫力には、集まった報道陣からも大きな歓声が。抜けるような青空の下、ドラマを象徴するトラックを前に、笑顔満開の会見となった。

■番組情報

テレビ朝日系24局『ボーダレス～広域移動捜査隊～』

4月8日よりスタート ※初回拡大スペシャル

毎週水曜 21:00～

脚本：君塚良一

音楽：Justin Frieden

制作：テレビ朝日、東映

■関連リンク

『ボーダレス～広域移動捜査隊～』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/borderless/