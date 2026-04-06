お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が、5日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。後輩芸人の“アンチ”に対し言及する場面があった。

この日は、ピン芸人の中山功太がVTR出演。「世直しをするためアンチに会いたい」という欲望をかなえる密着ドキュメンタリーが放送された。

日々アンチからの誹謗中傷に苦しんでいる中山は、この企画を行う理由として「芸能人が自殺したから」と、SNS上での誹謗中傷が原因となった騒動を挙げ、「二度と他の芸人、タレント、アーティスト方に誹謗中傷するのはやめろと。それが一番言いたいことですね」と意気込み。自身の経験をもとにアンチの傾向を説明し、対峙に挑んだ。

中山は自身がブロックしていたアカウントを全て解除、TikTokを配信しアンチをおびき寄せ、食いついてきた人物とDMでやり取り。中山が「なぜ匿名で他人に嫌なことを言う人がいるのか調査しています。ご協力ください」とメッセージを送ると、「一般社会で働いている人間みたいにあんたらみたいな●●●●（差別用語）と違うから」と返信が来る模様などが公開された。

このVTRに、自身のSNSを持たない大悟は「なんか、ワシすげぇ気持ち悪なった。ワシ、知らんからやぁ。ああいう人間がおるのも気持ち悪い」とあ然。ノブは「それを分かってしまったのよ、SNSやることによって」。中山が1週間かけて100人以上のアンチとやり取りを交わしたことが明かされると、大悟は「疲れたやろな〜。あれを100人相手したん？しんど」と顔をゆがめた。