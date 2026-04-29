渡部建が過去の番組での企画について、妻・佐々木希に「笑えなかった」と言われたシーンを明かした。【映像】渡部建の妻が「笑えなかった」シーン『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。これまで番組では、アンジャッシュ渡部建が世間に許されて地上波に復帰でき