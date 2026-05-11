お笑いコンビ「千鳥」の大悟、女優の綾瀬はるかが１１日、都内でダブル主演映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）の完成披露試写会に登場。カンヌ国際映画祭に出品されている今作について語った。是枝監督が原案・脚本・編集を手掛けた完全オリジナル作品で、少し先の未来が舞台。亡き息子の容姿、声をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の葛藤と再生を描くヒューマンドラマで２人は夫婦役として出演する。１２〜