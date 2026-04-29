お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建に、思わぬ“改名騒動”が降りかかった。発端は、4月26日にバラエティ番組『チャンスの時間』（ABEMA）で放送された企画だ。『リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お許しくださいSP〜』に出演した渡部は、制限時間内に小屋から脱出できなければ爆破される、という極限の状況に挑戦。そのなかでおこなわれたのが、“悪名祓いの儀”と称した強制改名企画だった。「番組内では、共演者たちが