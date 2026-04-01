パーキンソン病公表の美川憲一、マネージャーのコッソリ写真公開
2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が30日までにオフィシャルブログを更新。移動中のオフショットを 公開し、反響を呼んでいる。
28日、「盗撮されたわよ〜」と題してブログを更新。美川は「京都からの帰りの新幹線でお弁当を食べた後、寝ちゃったわ〜」と移動中のひとコマをユーモアたっぷりに報告。
新幹線の座席で弁当を広げる様子や食後にうたた寝する姿とともに、「マネージャーがコッソリ写真撮ってたのよ〜笑」と明かし、「たまには、こういう写真も良いんじゃないですか？って笑」とコメント。
最後は「マネージャー目線の写真よ〜」「需要あるのかしら〜」とお茶目に呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛い」「マネージャーナイスです」「需要ありま〜す」「美川さんのお姿色々見たい」「寝顔も【ロダンの考える人】みたいに、様になっているのが、素敵だなと感心」「さすが、美川憲一さま！！」「お上品な うたた寝」「お弁当を持ってる無邪気な姿が年齢不詳すぎて笑いました」「幼子のように可愛い寝顔」「盗撮(笑)」「いいで〜す」「素の美川憲一さんも素敵」「いつも美しい」や「新幹線も、グリーン席で、お弁当も豪華な幕の内弁当なのが、素晴らしい」「お弁当美味しそう」「豪華な弁当」「弁当も豪華なところが、さすがに美川さま」 「美味しいそうなお弁当」などの声が寄せられている。
28日、「盗撮されたわよ〜」と題してブログを更新。美川は「京都からの帰りの新幹線でお弁当を食べた後、寝ちゃったわ〜」と移動中のひとコマをユーモアたっぷりに報告。
新幹線の座席で弁当を広げる様子や食後にうたた寝する姿とともに、「マネージャーがコッソリ写真撮ってたのよ〜笑」と明かし、「たまには、こういう写真も良いんじゃないですか？って笑」とコメント。
この投稿にファンから「可愛い」「マネージャーナイスです」「需要ありま〜す」「美川さんのお姿色々見たい」「寝顔も【ロダンの考える人】みたいに、様になっているのが、素敵だなと感心」「さすが、美川憲一さま！！」「お上品な うたた寝」「お弁当を持ってる無邪気な姿が年齢不詳すぎて笑いました」「幼子のように可愛い寝顔」「盗撮(笑)」「いいで〜す」「素の美川憲一さんも素敵」「いつも美しい」や「新幹線も、グリーン席で、お弁当も豪華な幕の内弁当なのが、素晴らしい」「お弁当美味しそう」「豪華な弁当」「弁当も豪華なところが、さすがに美川さま」 「美味しいそうなお弁当」などの声が寄せられている。