NTTドコモは2026年3月31日、3G通信サービス「FOMA」と、携帯電話向けインターネット接続サービス「iモード」の提供を終了しました。日本のモバイル文化を築いた巨大サービスの終焉に、SNS上では別れを惜しむ声が多く上がっています。

【すごい】「えっ…懐かしい」 これがドコモの歴代ガラケーです！

NTTドコモの公式Xアカウントは「『FOMA』『iモード』は本日をもちましてサービスを終了いたします」と投稿。

その上で「待ち合わせの連絡、家族とのやり取り、大切な人からの一通‥たくさんの思い出とともに、長いあいだ『FOMA』『iモード』をご利用いただいた皆さまへ心より感謝申し上げます」と綴っています。

同社は1999年2月にiモードのサービスを開始。携帯電話でメールやネットができるという、当時としては画期的な体験を日本中に広め、多くのユーザーを獲得しました。

この投稿に対し、SNS上では「さよならーiモード」「ついこないだまでお世話になりました 長い間ありがとう」「そっか今日で終わりなのか」「ドコモガラケーで青春を楽しめました。悲しくはなりますが、今までありがとうございました」など、サービス終了を惜しむ声が上がっています。

また、「モバゲーやってたな 懐かしい」「天気やニュース等携帯電話があればいつでもどこでもチェックできるのが衝撃的でした」など、当時の思い出を投稿するユーザーも目立っています。

本日の停波をもち、FOMA専用端末やiモード対応機種での通信、通話は完全に利用できなくなります。