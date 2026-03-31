NTTドコモは、「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」向けの「『ドコモポイ活』ポイント還元キャンペーン」と「ahamoポイ活」向けの「10％還元キャンペーン」を、4月30日で終了する。

ドコモ ポイ活 MAX プラン発表時の様子

還元額増額は4月30日まで

いずれも、対象プランの契約者が「d払い」や「dカード」で決済した際のポイント還元率を増額するキャンペーン。5月1日以降は、キャンペーンが適用されない基本の還元率に戻るため、利用しているdカードの種類によっては還元率が引き下がる。

5月1日以降の還元率は「ドコモ ポイ活 MAX」と「ahamoポイ活」の場合、dカード GOLDおよびdカード GOLD Uでの決済時が＋5％、通常のdカードなどでの決済時が＋3％。4月30日までは一律＋10％となる。

「ドコモ ポイ活 20」の場合は、dカード GOLDおよびdカード GOLD Uでの決済時が＋2％、通常のdカードなどでの決済時が＋1％。4月30日までは一律＋5％となる。

dカード PLATINUM利用者の一部は10％還元維持

「dカード PLATINUM」を保有しており、対象回線の電話番号登録や利用料金のdカード支払い設定などの条件を満たしているユーザーについては、キャンペーン終了後も還元率の変更はなく、これまで通りの還元率が維持される。

キャンペーン終了後も、各プランで獲得できる月間の還元ポイント上限に変更はない。還元上限は、ドコモ ポイ活 MAXは5000ポイント、ahamoは4000ポイント、ドコモ ポイ活 20は2500ポイント。

ドコモでは、キャンペーン終了に伴ってプラン変更やオプションの解約を希望する場合、4月30日までに「My docomo」などから手続きを行うよう案内している。

プラン dカード PLATINUM dカード GOLD / GOLD U 通常のdカードなど ドコモ ポイ活 MAX ＋10％（変更なし） ＋5％ ＋3％ ahamoポイ活 ＋10％（変更なし） ＋5％ ＋3％ ドコモ ポイ活 20 ＋5％（変更なし） ＋2％ ＋1％