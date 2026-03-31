都市型音楽フェス『CENTRAL』テクノロジー活用や社会実装を目指した試験導入3施策を発表

4月3日～5日に横浜で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』より、テクノロジー活用や社会実装を目指した試験導入3施策が発表された。

■“誰もが音楽をより身近に楽しみ続けられる”未来を目指す試験導入3施策

4月3日～5日に横浜で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークという「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインナップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催するあらたな都市型音楽フェス。

CENTRALは、誰もがエンタテインメントに触れ、感動を分かち合えるインクルーシブなイベントを目指し、アクセシビリティにも積極的に取り組んでいく。2026年のフェスでは、その取り組みとして以下の3施策をあらたに実施する。

◎次世代Bluetooth機能「Auracast」を活用し、視覚障がい者向けにライブ音声ガイドを実施（Kアリーナ横浜 CENTRAL STAGE内）

◎ライブ体験型カームダウンブース試験導入──感覚過敏のある方や混雑が苦手な方に向けた、エンタテインメント体験を途切れさせない新しい鑑賞の選択肢（Kアリーナ横浜 CENTRAL STAGE内）

◎リニューアブルプラスチックを活用したプラカップの導入試験導入──使用済みカップの回収からケミカルリサイクルまでを一体的に検証（臨港パーク CENTRAL FIELD）

■施策1. Auracast音声ガイド――視覚障がいのある方も、ステージを“感じる”へ

Kアリーナ横浜で開催するCENTRAL STAGEの公演では、次世代Bluetoothの機能である「Auracast（オーラキャスト）」を活用した音声ガイド施策を実施する。

Auracastおよびソニー株式会社製の対応ワイヤレスヘッドホンとスマートフォンを通じて、ライブの実況音声を聴くことができ、視覚障がいのある方もステージ上の状況や演出を把握しながら音楽ライブを楽しむことが可能となる。

本施策は次のようなニーズに応えるもの。

◎「ステージ上のアーティストや会場の演出を把握したい」

◎「ライブならではの瞬間を感じたい」

◎「観客との一体感に入りたい」

対応ヘッドホンの外音取り込み機能により、ライブの臨場感あふれる音をそのまま楽しみながら、最適なタイミングで会場の状況を音声でガイドする。

会場：Kアリーナ横浜（CENTRAL STAGE）

対象公演：4月3日・4日・5日

導入技術：Auracast対応ヘッドホンおよび対応スマートフォン、 Auracast送信機

実施内容：今回は招待者のみの試験導入として実施。導入結果を将来のイベントに応用することを目指す。

※本施策の利用には、Auracast対応ヘッドホン（ソニー株式会社製の『WF-1000XM6』、『WH-1000XM6』）および対応スマートフォンを貸与します。

※オーラキャスト（Auracast）はBluetoothの新機能で、送信機器から複数の受信機器に向けて同時にオーディオ信号を配信／共有できる機能です。オーディオ共有を最高の音で実現して、周囲の人や環境との関りをさらに豊かにします。

※Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。Auracast(TM)ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標です。ソニーグループ株式会社及びその子会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

■施策2. ライブ体験型カームダウンブース──「休む」と「楽しむ」を自分のペースで選べる場所へ

ソニーグループ株式会社（ソニーグループ）のデザイン部門であるクリエイティブセンター、乃村工藝社 未来創造研究所、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ（SMS）の3社は、音楽ライブにおけるあらたな鑑賞体験の試験導入として「ライブ体験型カームダウンブース」を、Kアリーナ横浜で開催するCENTRAL STAGE内にて設置する。音楽関連のイベントにおいて、ライブ体験型カームダウンブース設置および新しいアーティストグッズとして定義したセンサリーバッグの貸し出しを行う取り組みは国内初の試みとなる。

■プロジェクトの背景とコンセプト

本プロジェクトは、合同会社Ledeson（レデソン）の協力のもと、発達障がいや感覚過敏のある方100名に行ったアンケートを起点に生まれた。今後始めたいエンタテインメント体験として「ライブやコンサートに行くこと」が上位に挙がった一方、「ライブの熱気を感じたいが、刺激が強すぎて楽しめなかった」「途中で休憩できるスペースがない」という声も多く寄せられた。

従来のカームダウンブースは、感覚過敏のある方が刺激に疲れた際に「落ち着く」ことを目的として一時的に滞在する場所としての役割を担ってきた。しかし音楽コンサート会場では、一度ブースに入るとエンタテインメントの体験そのものが途切れてしまうという課題があった。

本プロジェクトはこの課題と向き合い、エンタテインメントの文脈に合わせて体験を再設計。「一時的な避難場所」としてだけではなく、「それぞれの人が自分の特性に合わせてエンタテインメントを楽しみ続けられる場所」として再設計した。

また、ライブ体験型カームダウンブースに加えて、SMSが企画するセンサリーバッグのプロトタイプもあわせて展開。 イヤーマフなどの感覚調整アイテムをアーティストグッズとしてあらたに位置づけ、ライブ体験をより快適に楽しむためのツールキットとして設計した。

■技術・空間の特徴

ソニーグループが開発した映像・音響の調整システムと、乃村工藝社 未来創造研究所が開発したモバイル型カームダウンブースを組み合わせ、SMSのエンタテインメント現場における実装ノウハウを加えることで実現した。

◎仮設ブース（2名収容）内でライブ映像・音声を継続配信

◎光や音などの刺激量を自分のペースで調整

◎感覚過敏のある方・混雑が苦手な方・お子さん連れの家族など、多様なニーズに対応

◎センサリーバッグのプロトタイプも同時展開

■実施概要

会場：Kアリーナ横浜 CENTRAL STAGE内

開催日時：4月3日・4日・5日

形式：音楽ライブイベント内での試験導入

ブース概要：2名収容の仮設ブース

実施内容：今回は招待者のみの試験導入として実施。実験結果を将来のイベントに応用することを目指す。

■協力企業・団体

・株式会社クリスタルロード/感覚過敏研究所（センサリーバッグ開発協力）

・PLAYWORKS株式会社、合同会社Ledesone、ソニー希望・光株式会社（リサーチ・ワークショップ）

・ベースドラム株式会社（技術支援）

■施策3. リニューアブルプラスチック活用プラカップ──素材選定から回収・リサイクルまでを一体的に検証

ソニーグループは、臨港パークCENTRAL FIELDで、サントリーグループと協働し、リニューアブルプラスチック（※1）を活用したプラカップを導入する実証実験を行う。本実証実験では、会場内のサントリーグループのブースで提供する「サントリー生ビール」「翠（SUI）」「角ハイボール」に使用するプラカップにリニューアブルプラスチックを採用し、イベント用途における環境配慮型素材の実用性を検証する。本リニューアブルプラスチックは、2050年度までに環境負荷ゼロを目指すソニーが、三菱商事とあらたに立ち上げた共同プロジェクト「Creating NEW from reNEWable materials」の一環として、サプライチェーン各社の協力の下、バイオマス原料を出発点とし、マスバランス方式（※2）を用いて製造したプラスチック。

また、会場で使用後のプラカップを分別・回収し、化学的に分解・再資源化することで、将来的なソニー製品への活用を見据えたケミカルリサイクルの可能性を、ケミカルリサイクル・ジャパン株式会社にて検討する。これらの取り組みを通じて、素材選定から回収、リサイクルまでの流れを一体的に捉え、イベント運営における環境負荷を抑えた取り組みの有効性を確認する。

■実施概要

会場：臨港パークCENTRAL FIELD

開催日時：4月3日・4日・5日

対象：会場内サントリーのブース提供飲料（「サントリー生ビール」「翠（SUI）」「角ハイボール」）のプラカップ

実施内容：リニューアブルプラスチック活用プラカップの導入、使用済みカップの回収、ケミカルリサイクルの可能性検証

関連プロジェクト：「Creating NEW from reNEWable materials」（ソニーと三菱商事株式会社）

■協力企業・団体

RP東プラ株式会社、出光興産株式会社、ENEOS株式会社、ケミカルリサイクル・ジャパン株式会社、株式会社ごみの学校、サンアロマー株式会社、サントリーグループ、株式会社博展、三菱商事株式会社、レンゴー株式会社

※1：リニューアブルプラスチックとは：化石資源由来の原料を代替として、再生可能なバイオマス資源を原料としたマスバランス方式の原料を使用したプラスチック。本実証実験で使用するリニューアブルプラスチックには、バイオ由来特性を100％割り当てている。本原料はENEOS社より調達。

※2：原料から製品への流通・加工工程において、バイオ原料等の特定の特性を持った原料がそうでない原料と混合された場合に、その特性を持った原料の投入量に応じて製品の一部に対してその特性を割り当てる手法。

■CENTRALについて

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークという「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインナップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催するあらたな都市型音楽フェス。

CENTRALは、誰もがエンタテインメントに触れ、感動を分かち合えるインクルーシブなイベントを目指し、アクセシビリティにも積極的に取り組んでいく。

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）神奈川・Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫／KT Zepp Yokohama／臨港パーク

■関連リンク

「Creating NEW from reNEWable materials」参考URL

https://www.sony.co.jp/corporate/sustainability/environment/renewablematerials

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/