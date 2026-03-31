政府は31日、ミサイル攻撃を受けた際などに、国民が避難するための「シェルター」を確保するための初の基本方針を閣議決定しました。

政府は国民保護法に基づき、既存の施設をミサイル攻撃を受けた際などに避難する「緊急一時避難施設」などとして指定しています。

今回の基本方針では、地上より安全性が高い地下空間を「地下シェルターとして最大限活用していくことが重要だ」と指摘し、主要な駅や大規模な建物の地下空間、地下街、地下駐車場などの「緊急一時避難施設」への指定を加速させるとしています。その上で、施設で受け入れ可能な人数を、市区町村単位の昼間の人口（昼間人口）に対して100％にすることを目指すとしています。

また、避難指示が長時間に及ぶ場合に備え、「長くとも数日程度」の避難に対応できるような、食料や施設の充実、避難施設だけでなく、自然災害の際の一時滞在にも使える「デュアルユース」を推進する方針も盛り込みました。

木原稔官房長官は、「より高い水準で国全体のレジリエンス（対応力・回復力）を向上させ、国民保護体制の強化と実効性の向上を図る。政府一体となってシェルター確保の取り組みを進めていく」と強調しました。